Рецепт прозрачного ночного холодца — как из детства

Рецепт ночного холодца, прозрачный, как слеза — секреты варки
Этот холодец получается идеально прозрачным, насыщенным и ароматным. Секрет — в правильном бульоне, долгом томлении на слабом огне и хорошем мясе. Сохрани рецепт, как у мамы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- петух — 1 шт.;
- свиная ножка или рулька — по желанию;
- вода — 6 л.;
- лук — 5 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лавровый лист — 3-4 шт.;
- черный перец горошком — 10-15 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- чеснок — по вкусу.
Способ приготовления
Тщательно промыть мясо. Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут. Слить первый бульон.
Залить новой водой, довести до кипения, снять пену. Добавить очищенный лук, морковь, лавровый лист, соль и перец. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и томить примерно 6 часов.
Вынуть мясо и овощи, дать остыть. Бульон процедить через сито или марлю. Мелко порезать мясо, разложить в глубокие тарелки.
Выжать чеснок, добавить к мясу, оставить на 10-15 минут.
Снять с бульона излишки жира с помощью бумажных полотенец. Влить бульон в тарелки с мясом.
По желанию украсить вареной морковью. Оставить до полного застывания. Холодец получается прозрачным, ароматным и очень вкусным.
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