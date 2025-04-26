Рецепт прозрачного ночного холодца — как из детства

Домашний холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Этот холодец получается идеально прозрачным, насыщенным и ароматным. Секрет — в правильном бульоне, долгом томлении на слабом огне и хорошем мясе. Сохрани рецепт, как у мамы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

петух — 1 шт.;

свиная ножка или рулька — по желанию;

вода — 6 л.;

лук — 5 шт.;

морковь — 2 шт.;

лавровый лист — 3-4 шт.;

черный перец горошком — 10-15 шт.;

соль — 2 ст. л.;

чеснок — по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно промыть мясо. Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут. Слить первый бульон.

Курица и свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Залить новой водой, довести до кипения, снять пену. Добавить очищенный лук, морковь, лавровый лист, соль и перец. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и томить примерно 6 часов.

Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть мясо и овощи, дать остыть. Бульон процедить через сито или марлю. Мелко порезать мясо, разложить в глубокие тарелки.

Готовый бульон. Фото: gospodynka.com.ua

Выжать чеснок, добавить к мясу, оставить на 10-15 минут.

Бумажная салфетка. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с бульона излишки жира с помощью бумажных полотенец. Влить бульон в тарелки с мясом.

Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию украсить вареной морковью. Оставить до полного застывания. Холодец получается прозрачным, ароматным и очень вкусным.

Ранее мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверенный способ.

Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.