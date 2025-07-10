Домашній холодець зі свининою та куркою — простий рецепт, який завжди виходить

Домашній холодець зі свининою та куркою — холодна страва на літо
Цей холодець — класика домашньої кухні. Завдяки поєднанню свинячої рульки та курятини страва виходить ніжною, ароматною й обов’язково добре застигає. Ідеальний варіант для літнього столу або святкової подачі без зайвих турбот.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- свиняча рулька або нога — 1 шт.;
- куряче м’ясо (стегно або гомілка) — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 4–5 зуб.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- чорний перець горошком — 10–12 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- вода — щоб повністю покрити м’ясо;
- желатин (за потреби) — 5 г на 1 л бульйону.
Спосіб приготування
Покласти свинячу рульку та курятину у велику каструлю, залити водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо. Довести до кипіння, зняти піну.
Додати цибулю, моркву, перець горошком, лавровий лист і сіль. Варити на слабкому вогні 5–6 годин, поки м’ясо легко не відділятиметься від кісток.
За 30 хвилин до кінця варіння додати подрібнений часник.
Якщо сумніваєтесь, що холодець застигне (особливо при використанні магазинного м’яса), замочити желатин у теплій воді на 7–10 хвилин і влити в гарячий бульйон (але вже після проціджування).
Готове м’ясо розібрати на волокна, розкласти у форми або глибокі тарілки. Залити процідженим бульйоном, остудити, потім поставити в холодильник до повного застигання.
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