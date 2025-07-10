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Головна Рецепти Домашній холодець зі свининою та куркою — холодна страва на літо

Домашній холодець зі свининою та куркою — холодна страва на літо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 15:00
Домашній холодець зі свининою та куркою — простий рецепт, який завжди виходить
Домашній холодець. Фото: Кадр з відео

Цей холодець — класика домашньої кухні. Завдяки поєднанню свинячої рульки та курятини страва виходить ніжною, ароматною й обов’язково добре застигає. Ідеальний варіант для літнього столу або святкової подачі без зайвих турбот.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • свиняча рулька або нога — 1 шт.;
  • куряче м’ясо (стегно або гомілка) — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 4–5 зуб.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком — 10–12 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • вода — щоб повністю покрити м’ясо;
  • желатин (за потреби) — 5 г на 1 л бульйону.

Спосіб приготування

Покласти свинячу рульку та курятину у велику каструлю, залити водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо. Довести до кипіння, зняти піну.

як приготувати холодець
Свинина та овочі. Фото: Кадр з відео

Додати цибулю, моркву, перець горошком, лавровий лист і сіль. Варити на слабкому вогні 5–6 годин, поки м’ясо легко не відділятиметься від кісток.

як приготувати холодець без желатина
Приготування бульйону. Фото: Кадр з відео

За 30 хвилин до кінця варіння додати подрібнений часник.

як смачно приготувати холодець без желатина
Свинина та курка. Фото: Кадр з відео

Якщо сумніваєтесь, що холодець застигне (особливо при використанні магазинного м’яса), замочити желатин у теплій воді на 7–10 хвилин і влити в гарячий бульйон (але вже після проціджування).

рецепт холодцю зі свининою та куркою
Приготування холодцю. Фото: Кадр з відео

Готове м’ясо розібрати на волокна, розкласти у форми або глибокі тарілки. Залити процідженим бульйоном, остудити, потім поставити в холодильник до повного застигання.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим.

Також ми писали рецепт найсмачнішого холодцю з магазинної курки.

м'ясо рецепт курка свинина холодець
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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