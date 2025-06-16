Какие привычки незаметно воруют вашу энергию — перестаньте это делать

Уставшая девушка. Фото: Freepik

Часто люди чувствуют усталость даже тогда, когда ничего не делали. Бывает и так, что вы только проснулись, а сил уже ни на что нет. Это означает, что организм истощен и не имеет энергии. На это могут влиять несколько привычек.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Многозадачность

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Если вы делаете много дел одновременно, может возникать ощущение усталости и отвлечения. Многозадачность — это редко когда о производительности. Обычно такая привычка только убивает энергию и забирает силы. Разделите дела и выполняйте их по очереди. Это поможет улучшить ваше эмоциональное состояние.

Уставший человек. Фото: Freepik

Недостаточный сон

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Усталость и истощение появляются из-за недостаточного сна. Конечно, вам не хватает энергии, если вы не даете организму возможности восстанавливаться. Многие привыкли не спать до полуночи и просыпаться очень рано. Эта привычка истощает не только морально, но и физически. Не стоит пренебрегать качественным отдыхом.

Негативное мышление

Часто люди накручивают себя и прогнозируют худшие варианты развития событий. Такое негативное мышление только крадет энергию и приводит к ощущению безнадежности. Попробуйте сосредотачиваться на позитивных мыслях и практикуйте благодарность за то, что происходит в вашей жизни. Это снизит уровень стресса и укрепит вашу энергию.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна привычка улучшит ваш сон. Она действительно поможет отдыхать качественно.

Также мы рассказывали о том, какие привычки делают людей несчастными. От них нужно избавиться, если вы хотите изменить жизнь.