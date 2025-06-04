Які звички заважають бути щасливою людиною — чи є вони у вас

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Звички дуже впливають на наше життя. Деякі з них можуть бути корисними, а якісь навпаки — погіршують емоційний стан та заважають жити щасливо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички, які заважають жити щасливо

Звинувачувати себе за минуле

Ностальгія — це не погано, але іноді таке почуття стає маніакальним. Звинувачення не виправлять ситуацію й нічого не змінять. Єдине, що варто зробити, зрозуміти помилку та намагатись не допустити її в майбутньому.

Погоджуватися на усе

Встигнути скрізь не можна, варто змиритись з цим. Розставляйте пріоритети у житті правильно та не забувайте про те, що важливо для вас, а не для когось іншого. Не варто погоджуватись на будь-які авантюри чи пропозиції, які можуть негативно вплинути на ваше життя.

Сумна жінка. Фото: Freepik

Скаржитися та пліткувати

Часто негативно говорять про інших саме невпевнені в собі люди. Варто викорінити таку звичку та дивитись в першу чергу за тим, що відбувається у вашому житті. Концентруйтесь на собі, а не говоріть про інших.

Все оцінювати грішми

Люди, які думають тільки про фінанси, запрограмовані на бідність. Вони вважають, що щастя напряму залежить від рівня доходу, однак на практиці це далеко не так. Цінності не полягають у кількості грошей, а в тому, хто поруч з вами, емоціях, враженнях, коханні та дружбі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є у вишуканих людей. Вони залишають по собі незабутнє враження.

Також ми розповідали про те, які звички відштовхують від вас людей. Вони занадто токсичні для інших.