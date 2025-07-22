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Главная Психология Всегда будет рядом — лучший друг по знаку Зодиака

Всегда будет рядом — лучший друг по знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:25
Какой знак Зодиака будет лучшим другом — вот с кем надо заводить отношения
Две подруги говорят. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какой знак Зодиака — лучший друг

Некоторые люди просто прирождены быть идеальными друзьями. Они всегда помогут и поддержат даже в самые сложные времена. Среди знаков Зодиака есть один, с представителями которого стоит заводить дружбу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой знак Зодиака — лучший друг

Самый общительный знак Зодиака — Лев. Такие люди очень открытые, честные и доброжелательные. Они обладают настолько позитивной энергетикой, что к ним тянутся все.

Яки знак Зодіаку — найкращий друг
Самые лучшие друзья. Фото: Pexels

Лев всегда имеет много друзей и может стать для вас по-настоящему близким человеком. Это действительно горделивый знак Зодиака, но он всегда готов прийти на помощь. Льва даже не надо об этом просить.

С представителями этого знака Зодиака всегда весело и смешно. Они становятся настоящей душой компании. Лев отдается дружбе на полную, однако если однажды испортить отношения, такой человек уже вряд ли будет с вами таким искренним и близким как прежде.

Напомним, ранее мы писали о том, под каким знаком Зодиака чаще всего рождаются маньяки.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака имеют самый сложный характер.

психология знаки Зодиака дружба друзья астрологи
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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