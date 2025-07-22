Какой знак Зодиака будет лучшим другом — вот с кем надо заводить отношения

Всегда будет рядом — лучший друг по знаку Зодиака
Некоторые люди просто прирождены быть идеальными друзьями. Они всегда помогут и поддержат даже в самые сложные времена. Среди знаков Зодиака есть один, с представителями которого стоит заводить дружбу.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой знак Зодиака — лучший друг
Самый общительный знак Зодиака — Лев. Такие люди очень открытые, честные и доброжелательные. Они обладают настолько позитивной энергетикой, что к ним тянутся все.
Лев всегда имеет много друзей и может стать для вас по-настоящему близким человеком. Это действительно горделивый знак Зодиака, но он всегда готов прийти на помощь. Льва даже не надо об этом просить.
С представителями этого знака Зодиака всегда весело и смешно. Они становятся настоящей душой компании. Лев отдается дружбе на полную, однако если однажды испортить отношения, такой человек уже вряд ли будет с вами таким искренним и близким как прежде.
Напомним, ранее мы писали о том, под каким знаком Зодиака чаще всего рождаются маньяки.
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