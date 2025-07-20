Які знаки Зодіаку найжадібніші — бережуть кожну копійку

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Деякі знаки Зодіаку більше за інших бояться витратити "зайві" гроші та завжди економлять на всьому. Вони жадібні та навіть рідним чи близьким нічого не будуть купувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Знаки Зодіаку жадібних людей

Рак

Такі люди будуть заощаджувати на всьому. Вони не купуватимуть розкішні речі ані собі, ані близьким. Від Рака не дочекаєшся ані копійки. При цьому він може робити сюрпризи, але тільки найріднішим людям.

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Діва

Представники цього знаку Зодіаку знають, як заробити гроші. Однак ділитись Діва ні з ким не буде. При цьому чоловіки більш жадібні, ніж жінки. Вони можуть сказати другій половинці самій розплачуватися за свої покупки. На них розраховувати не можна.

Телець

Коли справа стосується грошей, Тельці можуть бути вкрай обережні. Вони можуть вкладати кошти у речі, які вважають цінними. Однак вони рідко витрачають гроші на щось інше без чіткої причини.

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