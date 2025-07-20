Какие знаки Зодиака самые жадные — берегут каждую копейку

Женщина держит деньги в руках. Фото: Freepik

Некоторые знаки Зодиака больше других боятся потратить "лишние" деньги и всегда экономят на всем. Они жадные и даже родным или близким ничего не будут покупать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Знаки Зодиака жадных людей

Рак

Такие люди будут экономить на всем. Они не будут покупать роскошные вещи ни себе, ни близким. От Рака не дождешься ни копейки. При этом он может делать сюрпризы, но только самым родным людям.

Мужчина держит деньги в руках. Фото: Freepik

Дева

Представители этого знака Зодиака знают, как заработать деньги. Однако делиться Дева ни с кем не будет. При этом мужчины более жадные, чем женщины. Они могут сказать второй половинке самой расплачиваться за свои покупки. На них рассчитывать нельзя.

Телец

Когда дело касается денег, Тельцы могут быть крайне осторожны. Они могут вкладывать средства в вещи, которые считают ценными. Однако они редко тратят деньги на что-то другое без четкой причины.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака обречены быть вместе.

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