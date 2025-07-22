Який знак Зодіаку буде найкращим другом — ось з ким треба заводити стосунки

Дві подруги говорять. Фото: Pexels

Деякі люди просто природжені бути ідеальними друзями. Вони завжди допоможуть та підтримають навіть у найскладніші часи. Серед знаків Зодіаку є один, з представниками якого варто заводити дружбу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яки знак Зодіаку — найкращий друг

Найбільш товариський знак Зодіаку — Лев. Такі люди дуже відкриті, чесні та доброзичливі. Вони мають настільки позитивну енергетику, що до них тягнуться всі.

Найкращі друзі. Фото: Pexels

Лев завжди має багато друзів й може стати для вас по-справжньому близькою людиною. Це справді гордовитий знак Зодіаку, але він завжди готовий прийти на допомогу. Лева навіть не треба про це просити.

З представниками цього знаку Зодіаку завжди весело та смішно. Вони стають справжньою душею компанії. Лев віддається дружбі на повну, однак якщо одного разу зіпсувати стосунки, така людина вже навряд чи буде з вами такою щирою й близькою як колись.

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