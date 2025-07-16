Більшість маніяків народжуються під цим знаком Зодіаку — небезпечні вбивці

Чоловік. Фото: Freepik

Серед знаків Зодіаку є один, представники якого найчастіше стають маніяками. Вони мають риси характеру, які роблять їх небезпечними та холоднокровними.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найнебезпечніший знак Зодіаку

Діва відома своїм інтелектом та логічним мисленням. Цей знак Зодіаку має сильну інтуїцію та може ретельно спланувати свої дії. Через це серед таких людей є багато злочинців та справжніх маніяків.

Люди, що народжуються під цим знаком Зодіаку, надзвичайно педантичні. Вони добре знають, як замести сліди. Крім того, це дає їм змогу продумати все до деталей. Якщо Діва задумала щось зробити, вона вже не зверне зі шляху.

Небезпечний чоловік. Фото: Pexels

Однак не можна сказати, що представники цього знаку Зодіаку схильні до скоєння злочинів. Частіше за все вони просто потрапляють у ситуації, коли їх заганяють в глухий кут. Тоді такі люди шукають будь-яку можливість вийти сухим із води, навіть найнебезпечнішу та холоднокровну.

Серед сумнозвісних серійних вбивць знаку Діви є американець Ед Гейн. Він вбив двох жінок та створював з їхніх тіл предмети побуту та одягу. На основі цього зняли кілька фільмів, серед яких — "Психо" та "Мовчання ягнят". Також Дівою була й Керол Банді. Ця жінка причетна до серії вбивств у 1980-х роках в Америці.

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