Большинство маньяков рождаются под этим знаком Зодиака — опасные убийцы

Мужчина. Фото: Freepik

Среди знаков Зодиака есть один, представители которого чаще всего становятся маньяками. Они имеют черты характера, которые делают их опасными и хладнокровными.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самый опасный знак Зодиака

Дева известна своим интеллектом и логическим мышлением. Этот знак Зодиака имеет сильную интуицию и может тщательно спланировать свои действия. Поэтому среди таких людей есть много преступников и настоящих маньяков.

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Люди, рождающиеся под этим знаком Зодиака, чрезвычайно педантичны. Они хорошо знают, как замести следы. Кроме того, это дает им возможность продумать все до деталей. Если Дева задумала что-то сделать, она уже не свернет с пути.

Опасный мужчина. Фото: Pexels

Однако нельзя сказать, что представители этого знака Зодиака склонны к совершению преступлений. Чаще всего они просто попадают в ситуации, когда их загоняют в тупик. Тогда такие люди ищут любую возможность выйти сухим из воды, даже самую опасную и хладнокровную.

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Среди печально известных серийных убийц знака Девы есть американец Эд Гейн. Он убил двух женщин и создавал из их тел предметы быта и одежды. На основе этого сняли несколько фильмов, среди которых — "Психо" и "Молчание ягнят". Также Девой была и Кэрол Банди. Эта женщина причастна к серии убийств в 1980-х годах в Америке.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака имеют самый высокий уровень IQ.

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