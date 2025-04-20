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Медвежья услуга — почему не стоит меняться ради любви

20 апреля 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Нужно ли меняться ради партнера — когда это не норма
Влюбленная пара обнимается. Фото: Pixabay
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Часто в отношениях люди меняются. Бывает так, что это происходит из-за желания партнера, или же этот процесс происходит на подсознательном уровне. Важно понимать, когда изменения в характере, поведении или предпочтениях нормальные, а когда — стоит обратить на это внимание.

Новини.LIVE рассказывают о том, нужно ли меняться ради партнера.

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Нормально ли меняться ради отношений

Изменения в отношениях — это нормально, но при определенных условиях. Иногда они могут быть опасными. Например, когда вы делаете это из-за страха потерять партнера. Также не стоит идти на уступки, если при этом вы отказываетесь от своих желаний и потребностей. Потому что это приведет только к потере личности.

Чи варто змінюватися заради партнера
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Партнер не может любить вас только тогда, когда вы ему становитесь удобны. Мысль о том, что ваш мужчина покинет вас, если не получит желаемого, априори обречена на провал. Здоровые отношения должны основываться на уважении и принятии, а не на контроле или манипуляциях. Меняться стоит не ради кого-то, а исключительно ради себя.

Если же вы чувствуете, что изменения помогают общаться открыто, ваши отношения на правильном пути. Положительный эффект от изменений будет только тогда, когда оба партнера работают над этим и пытаются учесть потребности друг друга. Становиться лучшей версией себя нужно, но не вопреки своим ценностям.

Напомним, ранее мы писали о том, какой прием мужчин является самым токсичным. Продолжать отношения с таким партнером не стоит.

Также мы рассказывали о том, как распознать абьюзера. Сделать это можно еще в самом начале отношений.

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10:15 Квартира вместо денег — кому не нужно платить алименты

10:02 Уклонист после мобилизации сдавал РФ позиции — решение суда

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

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