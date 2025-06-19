Привычки, которые сделают любую пару счастливой — проверьте, есть ли они у вас

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Многие считают, что сохранить теплые отношения на всю жизнь не удастся. На самом деле это возможно, но нужны усилия партнеров. Если добавить в совместный быт несколько привычек, они изменят все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые сохранят ваши чувства

Доверять друг другу

Научитесь быть с партнером честным и доверять ему. Это должно стать правилом, которое не имеет исключений. Искренне говорите о своих чувствах, потребностях или неприятных эмоциях.

Интересуйся делами партнера

Стоит обсуждать друг с другом дела вне отношений. Спросите у партнера о работе или хобби. Интересуйтесь тем, что происходит в его жизни. Это поможет лучше понимать друг друга.

Парень и девушка. Фото: Freepik

Говорите слова любви

Такие мелочи действительно важны. Слова о любви заставляют партнера чувствовать вашу любовь. Не стесняйтесь напоминать человеку, что он вам дорог.

Найдите общие интересы

Постарайтесь найти новые интересы, если даже вы вместе уже давно. Это должно быть дело, которое увлечет вас обоих и объединит.

Объединяйтесь каждый вечер после работы

Такая простая вещь действительно сделает отношения теплее. Объятия вообще очень важны для людей и лишают лишних стрессов и переживаний, дают ощущение любви и защищенности.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщине достучаться до мужчины, когда он не слышит. Поможет простой совет.

Также мы рассказывали о том, стоит ли снова начинать отношения с бывшим. Многие считают, что это будет самой большой ошибкой.