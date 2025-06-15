В якому випадку не варто повертатись до колишнього — думка психологів

Колишні партнери. Фото: Freepik

Інколи після розставання пара намагається побудувати стосунки заново. Партнер обіцяє змінитись та зробити все, аби ви були щасливою. Однак чи варто йому давати другий шанс?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи варто знову починати стосунки після розставання

Важливо розуміти, що якщо партнери вирішили знову почати стосунки, вони будуть уже більш цинічними один до одного. Цього разу все буде інакше і, швидше за все, не краще. Коли пара починала стосунки вперше, вона проходила крізь етапи закоханості, приємного хвилювання, побачень. Однак вдруге таке навряд чи повториться.

Зазвичай пари, які вирішують спробувати побудувати стосунки знову, починають концентруватися на негативних моментах та менш уважні до позитивних сторін. Врахуйте, що цього разу інакше не буде.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Ваш партнер не зміниться магічним образом та не стане іншою людиною. Якщо ви готові приймати його, знаючи про всі погані моменти, можна дати вашій парі другий шанс. Однак якщо ви прагнете почати стосунки, аби його змінити, то вони знову приречені на провал.

Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, — прощення за минулі помилки. Якщо ви готові почати стосунки знову та не згадувати образи, то у вашої пари є шанс. Проте, якщо ви не відпустили негативні моменти та будете постійно про це нагадувати, то не варто знову наступати на ті ж граблі.

Спробувати побудувати стосунки заново можна, але не варто сподіватися на те, що все складеться саме по собі. Для того, щоб створити міцний союз, доведеться докласти немало зусиль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з яким типом чоловіків не варто будувати стосунки. Щастя з ним навіть не чекайте.

Також ми розповідали про те, чого насправді хочуть жінки після розлучення. Багато хто навіть не здогадується про це.