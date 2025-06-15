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Главная Психология Второй шанс для бывшего — может ли это стать огромной ошибкой

Второй шанс для бывшего — может ли это стать огромной ошибкой

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 12:14
В каком случае не стоит возвращаться к прежнему — мнение психологов
Бывшие партнеры. Фото: Freepik
Ключові моменти Стоит ли снова начинать отношения после расставания

Иногда после расставания пара пытается построить отношения заново. Партнер обещает измениться и сделать все, чтобы вы были счастливы. Однако стоит ли ему давать второй шанс?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стоит ли снова начинать отношения после расставания

Важно понимать, что если партнеры решили снова начать отношения, они будут уже более циничными друг к другу. На этот раз все будет иначе и, скорее всего, не лучше. Когда пара начинала отношения впервые, она проходила через этапы влюбленности, приятного волнения, свиданий. Однако во второй раз такое вряд ли повторится.

Обычно пары, которые решают попробовать построить отношения снова, начинают концентрироваться на негативных моментах и менее внимательны к положительным сторонам. Учтите, что на этот раз иначе не будет.

Чи варто знову починати стосунки після розставання
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Ваш партнер не изменится магическим образом и не станет другим человеком. Если вы готовы принимать его, зная обо всех плохих моментах, можно дать вашей паре второй шанс. Однако если вы хотите начать отношения, чтобы его изменить, то они снова обречены на провал.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, — прощение за прошлые ошибки. Если вы готовы начать отношения снова и не вспоминать обиды, то у вашей пары есть шанс. Однако, если вы не отпустили негативные моменты и будете постоянно об этом напоминать, то не стоит снова наступать на те же грабли.

Попробовать построить отношения заново можно, но не стоит надеяться на то, что все сложится само по себе. Для того, чтобы создать крепкий союз, придется приложить немало усилий.

Напомним, ранее мы писали о том, с каким типом мужчин не стоит строить отношения. Счастья с ним даже не ждите.

Также мы рассказывали о том, чего на самом деле хотят женщины после развода. Многие даже не догадываются об этом.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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