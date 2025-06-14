Чому жінці не вдається достукатися до чоловіка — це можна виправити

Коли він не чує — як жінці достукатися до чоловіка
Часто буває так, що партнер просто не чує. Жінка може говорити про свої проблеми, пояснювати їх, але достукатись до чоловіка так й не виходить. На це є кілька неочевидних причин.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Чому чоловік вас не чує
Він вміє тільки захищатись
Деякі чоловіки не можуть почути партнерку. Вони просто не навчені це робити. Жінка спочатку намагається донести свою позицію спокійно, а потім суперечки стають все жорсткішими. Правда в тому, що сльози не допоможуть докричатися до людини, яка не вміє слухати. Зарадить лише терапія та розмови з психологом.
Він сприймає будь-яку емоцію як атаку
Ваш сум чи біль чоловік може сприймати як звинувачення. Через призму претензій він не може почути істину. Такий партнер звик до того, що виражати почуття — це загроза, тож він одразу вдягає броню: закривається від жінки. Парі варто поговорити про це відверто.
Його ніколи не запитували про почуття
Чоловік просто не чутиме вас, якщо він виріс у системі, де його ніхто ніколи не питав про почуття. Його навчили "не нити" та "бути чоловіком". В такого партнера просто немає інструментів, аби відповісти на ваш сум чи біль. Він агресуватиме, мовчатиме чи тікатиме. Виправити це можна довгими й відвертими розмовами. Покажіть чоловікові, що поруч з вами безпечно й він може бути щирим.
Він не вміє слухати
З таким чоловіком недостатньо просто говорити м'якше. Він має навчитися слухати вас та приймати емоції, а не тікати від них. Спробуйте відверто запитати партнера про те, чи вбачає він в цьому проблему та чи готовий прийняти вашу допомогу.
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