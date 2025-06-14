Чому жінці не вдається достукатися до чоловіка — це можна виправити

Погані стосунки між парою. Фото: Pexels

Часто буває так, що партнер просто не чує. Жінка може говорити про свої проблеми, пояснювати їх, але достукатись до чоловіка так й не виходить. На це є кілька неочевидних причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому чоловік вас не чує

Він вміє тільки захищатись

Деякі чоловіки не можуть почути партнерку. Вони просто не навчені це робити. Жінка спочатку намагається донести свою позицію спокійно, а потім суперечки стають все жорсткішими. Правда в тому, що сльози не допоможуть докричатися до людини, яка не вміє слухати. Зарадить лише терапія та розмови з психологом.

Він сприймає будь-яку емоцію як атаку

Ваш сум чи біль чоловік може сприймати як звинувачення. Через призму претензій він не може почути істину. Такий партнер звик до того, що виражати почуття — це загроза, тож він одразу вдягає броню: закривається від жінки. Парі варто поговорити про це відверто.

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Його ніколи не запитували про почуття

Чоловік просто не чутиме вас, якщо він виріс у системі, де його ніхто ніколи не питав про почуття. Його навчили "не нити" та "бути чоловіком". В такого партнера просто немає інструментів, аби відповісти на ваш сум чи біль. Він агресуватиме, мовчатиме чи тікатиме. Виправити це можна довгими й відвертими розмовами. Покажіть чоловікові, що поруч з вами безпечно й він може бути щирим.

Він не вміє слухати

З таким чоловіком недостатньо просто говорити м'якше. Він має навчитися слухати вас та приймати емоції, а не тікати від них. Спробуйте відверто запитати партнера про те, чи вбачає він в цьому проблему та чи готовий прийняти вашу допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з яким типом чоловіків краще не будувати стосунки. З ними не буде щастя.

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