Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Коли він не чує — як жінці достукатися до чоловіка

Коли він не чує — як жінці достукатися до чоловіка

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 18:40
Чому жінці не вдається достукатися до чоловіка — це можна виправити
Погані стосунки між парою. Фото: Pexels
Ключові моменти Чому чоловік вас не чує

Часто буває так, що партнер просто не чує. Жінка може говорити про свої проблеми, пояснювати їх, але достукатись до чоловіка так й не виходить. На це є кілька неочевидних причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому чоловік вас не чує

Він вміє тільки захищатись

Деякі чоловіки не можуть почути партнерку. Вони просто не навчені це робити. Жінка спочатку намагається донести свою позицію спокійно, а потім суперечки стають все жорсткішими. Правда в тому, що сльози не допоможуть докричатися до людини, яка не вміє слухати. Зарадить лише терапія та розмови з психологом.

Він сприймає будь-яку емоцію як атаку

Ваш сум чи біль чоловік може сприймати як звинувачення. Через призму претензій він не може почути істину. Такий партнер звик до того, що виражати почуття — це загроза, тож він одразу вдягає броню: закривається від жінки. Парі варто поговорити про це відверто.

Чому чоловік вас не чує
Засмучена жінка. Фото: Freepik

Його ніколи не запитували про почуття

Чоловік просто не чутиме вас, якщо він виріс у системі, де його ніхто ніколи не питав про почуття. Його навчили "не нити" та "бути чоловіком". В такого партнера просто немає інструментів, аби відповісти на ваш сум чи біль. Він агресуватиме, мовчатиме чи тікатиме. Виправити це можна довгими й відвертими розмовами. Покажіть чоловікові, що поруч з вами безпечно й він може бути щирим.

Він не вміє слухати

З таким чоловіком недостатньо просто говорити м'якше. Він має навчитися слухати вас та приймати емоції, а не тікати від них. Спробуйте відверто запитати партнера про те, чи вбачає він в цьому проблему та чи готовий прийняти вашу допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з яким типом чоловіків краще не будувати стосунки. З ними не буде щастя.

Також ми розповідали про те, які ознаки вказують на хорошого чоловіка. Часто жінки не надають цьому значення.

психологія поради чоловіки стосунки чоловіча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації