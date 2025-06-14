Почему женщине не удается достучаться до мужчины — это можно исправить

Плохие отношения между парой. Фото: Pexels

Часто бывает так, что партнер просто не слышит. Женщина может говорить о своих проблемах, объяснять их, но достучаться до мужчины так и не получается. На это есть несколько неочевидных причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему мужчина вас не слышит

Он умеет только защищаться

Некоторые мужчины не могут услышать партнершу. Они просто не научены это делать. Женщина сначала пытается донести свою позицию спокойно, а потом споры становятся все жестче. Правда в том, что слезы не помогут докричаться до человека, который не умеет слушать. Поможет лишь терапия и разговоры с психологом.

Он воспринимает любую эмоцию как атаку

Вашу грусть или боль человек может воспринимать как обвинение. Через призму претензий он не может услышать истину. Такой партнёр привык к тому, что выражать чувства — это угроза, поэтому он сразу надевает броню: закрывается от женщины. Паре стоит поговорить об этом откровенно.

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Его никогда не спрашивали о чувствах

Мужчина просто не будет слышать вас, если он вырос в системе, где его никто никогда не спрашивал о чувствах. Его научили "не ныть" и "быть мужчиной". У такого партнера просто нет инструментов, чтобы ответить на вашу печаль или боль. Он будет агрессировать, молчать или убегать. Исправить это можно долгими и откровенными разговорами. Покажите мужчине, что рядом с вами безопасно и он может быть искренним.

Он не умеет слушать

С таким мужчиной недостаточно просто говорить мягче. Он должен научиться слушать вас и принимать эмоции, а не убегать от них. Попробуйте откровенно спросить партнера о том, видит ли он в этом проблему и готов ли принять вашу помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, с каким типом мужчин лучше не строить отношения. С ними не будет счастья.

Также мы рассказывали о том, какие признаки указывают на хорошего мужчину. Часто женщины не придают этому значения.