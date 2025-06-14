Почему женщине не удается достучаться до мужчины — это можно исправить

Когда он не слышит — как женщине достучаться до мужчины
Часто бывает так, что партнер просто не слышит. Женщина может говорить о своих проблемах, объяснять их, но достучаться до мужчины так и не получается. На это есть несколько неочевидных причин.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Почему мужчина вас не слышит
Он умеет только защищаться
Некоторые мужчины не могут услышать партнершу. Они просто не научены это делать. Женщина сначала пытается донести свою позицию спокойно, а потом споры становятся все жестче. Правда в том, что слезы не помогут докричаться до человека, который не умеет слушать. Поможет лишь терапия и разговоры с психологом.
Он воспринимает любую эмоцию как атаку
Вашу грусть или боль человек может воспринимать как обвинение. Через призму претензий он не может услышать истину. Такой партнёр привык к тому, что выражать чувства — это угроза, поэтому он сразу надевает броню: закрывается от женщины. Паре стоит поговорить об этом откровенно.
Его никогда не спрашивали о чувствах
Мужчина просто не будет слышать вас, если он вырос в системе, где его никто никогда не спрашивал о чувствах. Его научили "не ныть" и "быть мужчиной". У такого партнера просто нет инструментов, чтобы ответить на вашу печаль или боль. Он будет агрессировать, молчать или убегать. Исправить это можно долгими и откровенными разговорами. Покажите мужчине, что рядом с вами безопасно и он может быть искренним.
Он не умеет слушать
С таким мужчиной недостаточно просто говорить мягче. Он должен научиться слушать вас и принимать эмоции, а не убегать от них. Попробуйте откровенно спросить партнера о том, видит ли он в этом проблему и готов ли принять вашу помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, с каким типом мужчин лучше не строить отношения. С ними не будет счастья.
Также мы рассказывали о том, какие признаки указывают на хорошего мужчину. Часто женщины не придают этому значения.
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