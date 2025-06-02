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Это должна знать каждая девушка — 10 главных правил этикета

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Дата публикации 2 июня 2025 14:01
Правила современного этикета для девушек — это формирует ваш образ в обществе
Девушка в кафе. Фото: Freepik

Уверенность в себе и воспитанность заметны в деталях. Существуют правила этикета, которые сразу же формируют образ девушки в глазах других. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно и с уважением, стоит придерживаться этих простых советов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Правила этикета для девушек

Настоящие леди знают тонкости, которые расскажут о них больше, чем слова. Они всегда придерживаются определенных правил этикета и делают умение вести себя в обществе своей визитной карточкой. Такие девушки знают границы приличия и не переходят их. Именно такие маленькие детали формируют большое уважение окружающих.

Правила етикету для жінок
Красивая девушка. Фото: Freepik

Есть десять главных правил этикета, которых должна придерживаться девушка:

  • сумку неприлично ставить на стол или колени;
  • есть нужно начинать тогда, когда всем подали еду;
  • поправлять прическу или макияж нужно в уборной;
  • женщина не должна передавать свою сумочку мужчине;
  • первым в лифт заходит мужчина, а выходит женщина;
  • на комплимент отвечать "спасибо", а не опровергать похвалу;
  • не выяснять отношения с людьми на публике;
  • темы табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги;
  • в ресторанах нельзя просить счет, пока кто-то не закончил трапезу;
  • не класть смартфон на стол в общественных местах.

Напомним, ранее мы писали о новых трендах в психологии. Они полностью меняют восприятие себя.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть всем женщинам. Они помогут открыть нежность.

правила психология этикет советы девушки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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