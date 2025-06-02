Правила современного этикета для девушек — это формирует ваш образ в обществе

Это должна знать каждая девушка — 10 главных правил этикета
Уверенность в себе и воспитанность заметны в деталях. Существуют правила этикета, которые сразу же формируют образ девушки в глазах других. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно и с уважением, стоит придерживаться этих простых советов.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Правила этикета для девушек
Настоящие леди знают тонкости, которые расскажут о них больше, чем слова. Они всегда придерживаются определенных правил этикета и делают умение вести себя в обществе своей визитной карточкой. Такие девушки знают границы приличия и не переходят их. Именно такие маленькие детали формируют большое уважение окружающих.
Есть десять главных правил этикета, которых должна придерживаться девушка:
- сумку неприлично ставить на стол или колени;
- есть нужно начинать тогда, когда всем подали еду;
- поправлять прическу или макияж нужно в уборной;
- женщина не должна передавать свою сумочку мужчине;
- первым в лифт заходит мужчина, а выходит женщина;
- на комплимент отвечать "спасибо", а не опровергать похвалу;
- не выяснять отношения с людьми на публике;
- темы табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги;
- в ресторанах нельзя просить счет, пока кто-то не закончил трапезу;
- не класть смартфон на стол в общественных местах.
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