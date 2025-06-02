Правила современного этикета для девушек — это формирует ваш образ в обществе

Девушка в кафе. Фото: Freepik

Уверенность в себе и воспитанность заметны в деталях. Существуют правила этикета, которые сразу же формируют образ девушки в глазах других. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно и с уважением, стоит придерживаться этих простых советов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Правила этикета для девушек

Настоящие леди знают тонкости, которые расскажут о них больше, чем слова. Они всегда придерживаются определенных правил этикета и делают умение вести себя в обществе своей визитной карточкой. Такие девушки знают границы приличия и не переходят их. Именно такие маленькие детали формируют большое уважение окружающих.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Есть десять главных правил этикета, которых должна придерживаться девушка:

сумку неприлично ставить на стол или колени;

есть нужно начинать тогда, когда всем подали еду;

поправлять прическу или макияж нужно в уборной;

женщина не должна передавать свою сумочку мужчине;

первым в лифт заходит мужчина, а выходит женщина;

на комплимент отвечать "спасибо", а не опровергать похвалу;

не выяснять отношения с людьми на публике;

темы табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги;

в ресторанах нельзя просить счет, пока кто-то не закончил трапезу;

не класть смартфон на стол в общественных местах.

Напомним, ранее мы писали о новых трендах в психологии. Они полностью меняют восприятие себя.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть всем женщинам. Они помогут открыть нежность.