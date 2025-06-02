Правила сучасного етикету для дівчат — це формує ваш образ у суспільстві

Дівчина в кафе. Фото: Freepik

Впевненість в собі та вихованість помітні в деталях. Існують правила етикету, які одразу ж формують образ дівчини в очах інших. Якщо ви хочете, аби вас сприймали серйозно та з повагою, варто дотримуватись цих простих порад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Правила етикету для дівчат

Справжні леді знають тонкощі, які розкажуть про них більше, ніж слова. Вони завжди дотримуються певних правил етикету та роблять вміння поводитися в суспільстві своєю візитівкою. Такі дівчата знають межі пристойності й не переходять їх. Саме такі маленькі деталі формують велику повагу оточення.

Красива дівчина. Фото: Freepik

Є десять головних правил етикету, яких повинна дотримуватись дівчина:

с﻿умку непристойно ставити на стіл або коліна;

﻿﻿﻿їсти потрібно починати тоді, коли всім подали їжу;

﻿﻿﻿поправляти зачіску чи макіяж потрібно у вбиральні;

жінка не повинна передавати свою сумочку чоловікові;

п﻿ершим у ліфт заходить чоловік, а виходить жінка;

на комплімент відповідати "дякую", а не спростовувати похвалу;

не вияснювати стосунки з людьми на публіці;

теми табу для світської бесіди: політика, релігія, здоров'я, гроші;

у ресторанах не можна просити рахунок, поки хтось не закінчив трапезу;

не класти смартфон на стіл у громадських місцях.

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