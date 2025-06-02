Правила сучасного етикету для дівчат — це формує ваш образ у суспільстві

Це має знати кожна дівчина — 10 головних правил етикету
Впевненість в собі та вихованість помітні в деталях. Існують правила етикету, які одразу ж формують образ дівчини в очах інших. Якщо ви хочете, аби вас сприймали серйозно та з повагою, варто дотримуватись цих простих порад.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Правила етикету для дівчат
Справжні леді знають тонкощі, які розкажуть про них більше, ніж слова. Вони завжди дотримуються певних правил етикету та роблять вміння поводитися в суспільстві своєю візитівкою. Такі дівчата знають межі пристойності й не переходять їх. Саме такі маленькі деталі формують велику повагу оточення.
Є десять головних правил етикету, яких повинна дотримуватись дівчина:
- сумку непристойно ставити на стіл або коліна;
- їсти потрібно починати тоді, коли всім подали їжу;
- поправляти зачіску чи макіяж потрібно у вбиральні;
- жінка не повинна передавати свою сумочку чоловікові;
- першим у ліфт заходить чоловік, а виходить жінка;
- на комплімент відповідати "дякую", а не спростовувати похвалу;
- не вияснювати стосунки з людьми на публіці;
- теми табу для світської бесіди: політика, релігія, здоров'я, гроші;
- у ресторанах не можна просити рахунок, поки хтось не закінчив трапезу;
- не класти смартфон на стіл у громадських місцях.
Нагадаємо, раніше ми писали про нові тренди у психології. Вони повністю змінюють сприйняття себе.
Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись усім жінкам. Вони допоможуть відкрити ніжність.
Читайте Новини.LIVE!