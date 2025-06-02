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Це має знати кожна дівчина — 10 головних правил етикету

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Дата публікації: 2 червня 2025 14:01
Правила сучасного етикету для дівчат — це формує ваш образ у суспільстві
Дівчина в кафе. Фото: Freepik

Впевненість в собі та вихованість помітні в деталях. Існують правила етикету, які одразу ж формують образ дівчини в очах інших. Якщо ви хочете, аби вас сприймали серйозно та з повагою, варто дотримуватись цих простих порад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Правила етикету для дівчат

Справжні леді знають тонкощі, які розкажуть про них більше, ніж слова. Вони завжди дотримуються певних правил етикету та роблять вміння поводитися в суспільстві своєю візитівкою. Такі дівчата знають межі пристойності й не переходять їх. Саме такі маленькі деталі формують велику повагу оточення.

Правила етикету для жінок
Красива дівчина. Фото: Freepik

Є десять головних правил етикету, яких повинна дотримуватись дівчина:

  • с﻿умку непристойно ставити на стіл або коліна;
  • ﻿﻿﻿їсти потрібно починати тоді, коли всім подали їжу;
  • ﻿﻿﻿поправляти зачіску чи макіяж потрібно у вбиральні;
  • жінка не повинна передавати свою сумочку чоловікові;
  • п﻿ершим у ліфт заходить чоловік, а виходить жінка;
  • на комплімент відповідати "дякую", а не спростовувати похвалу;
  • не вияснювати стосунки з людьми на публіці;
  • теми табу для світської бесіди: політика, релігія, здоров'я, гроші;
  • у ресторанах не можна просити рахунок, поки хтось не закінчив трапезу;
  • не класти смартфон на стіл у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові тренди у психології. Вони повністю змінюють сприйняття себе.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись усім жінкам. Вони допоможуть відкрити ніжність.

правила психологія етикет поради дівчата
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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