Был ли шанс на будущее у пары из "Три метра над уровнем неба" — психологический разбор

Испанский фильм "Три метра над уровнем неба" стал любимцем многих зрителей по всему миру. Эта романтическая история понравилась, но одновременно разочаровала финалом. Однако могло бы произойти по другому?

Могло ли быть будущее у Аче и Баби

Фильм "Три метра над уровнем неба" разбил сердца многих поклонников. Все надеялись на счастливый финал, как в сказке, однако режиссеры показали наиболее реалистичный ход событий. Аче и Баби так и не смогли построить отношения и разошлись. Но был ли вообще шанс на счастливое будущее?

Вероятнее всего, главная пара рано или поздно все равно бы рассталась. Главная причина этого заключается в слишком разных ценностях и стилях жизни. В подростковые годы, когда страсть бурлит и хочется приключений, их отношения были идеальным вариантом. Он — бунтарь и "плохой" парень, который всегда встревает в проблемы. Она — образцовая "хорошая" девушка, которая никогда не ослушается родителей.

Приключения Аче и Баби действительно были романтическими. Они показали друг другу совсем другую жизнь и попробовали для себя что-то совершенно новое. Однако хорошими такие отношения оставались бы только до определенного времени. Ведь Баби все равно была нацелена на успешную, размеренную и стабильную жизнь. А вот Аче хотя и хотел быть с ней, но для этого ему бы пришлось измениться полностью. А смысл строить союз, в котором ты никогда не сможешь быть собой? Ответ очевиден.

