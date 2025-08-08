Пара фільму "Три метри над рівнем неба". Фото: кадр з відео

Іспанський фільм "Три метри над рівнем неба" став улюбленцем багатьох глядачів по всьому світу. Ця романтична історія сподобалась, але водночас розчарувала фіналом. Однак чи могло б статися по іншому?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чи могло бути майбутнє в Аче й Бабі

Фільм "Три метри над рівнем неба" розбив серця багатьох прихильників. Всі надіялися на щасливий фінал, як у казці, однак режисери показали найбільш реалістичний хід подій. Аче і Бабі так й не змогли побудувати стосунки й розійшлись. Та чи був взагалі шанс на щасливе майбутнє?

Головна пара фільму "Три метри над рівнем неба". Фото: кадр з відео

Найімовірніше, головна пара рано чи пізно все одно б розлучилась. Головна причина цього полягає в занадто різних цінностях та стилях життя. У підліткові роки, коли пристрасть бурлить й хочеться пригод, їхні стосунки були ідеальним варіантом. Він — бунтар та "поганий" хлопець, який завжди встрягає у проблеми. Вона — зразкова "хороша" дівчина, яка ніколи не ослухається батьків.

Пригоди Аче та Бабі дійсно були романтичними. Вони показали одне одному зовсім інше життя й спробували для себе щось абсолютно нове. Однак хорошими такі стосунки залишались би лише до певного часу. Адже Бабі все одно була націлена на успішне, розмірене та стабільне життя. А от Аче хоча й хотів бути з нею, але для цього йому б довелось змінитись повністю. А чи сенс будувати союз, в якому ти ніколи не зможеш бути собою? Відповідь очевидна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому головна пара фільму "Три метри над рівнем неба" була приречена на розставання.

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер мають подивитись усі — він зламає ваш мозок.