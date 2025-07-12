Какие токсичные вещи нельзя держать дома — избавьтесь от них, пока не поздно

Девушка в комнате. Фото: Freepik

Почти в каждом доме есть токсичные вещи, от которых лучше избавиться. Они вредят как энергетике дома, так и вашему здоровью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Дешевое средство для мытья посуды

Даже после ополаскивания на посуде остается средство для мытья. Поэтому за год человек съедает около двух килограммов такого вещества. Лучше заменить его более натуральными средствами.

Освежители воздуха

Большинство аэрозолей будут вредить здоровью, ведь содержат в составе нейротоксины. Они могут негативно влиять на дыхание, гормоны или даже настроение.

Ароматизаторы. Фото: Pexels

Антибактериальное мыло

Такое средство — это не просто о чистоте. Оно действительно уничтожает бактерии, но при этом и вредит. Постоянное использование грозит пересушиванием кожи и снижением иммунитета.

Пластиковые контейнеры для еды

При нагревании такая посуда может выделять ксеноэстрогены. Эти вещества могут привести к гормональным сбоям, лишнему весу и проблемам с кожей.

Дешевые ароматические свечи

Многие такие свечи сделаны на основе парафина. При горении они могут выделять токсины, похожие на те, что есть в выхлопных газах.

Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать, когда выходите из дома.

Также мы рассказывали о том, в каких местах стоит держать ключи от собственного дома.