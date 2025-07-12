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Головна Психологія Токсичні речі, що є чи не в кожному домі — їх варто позбутись

Токсичні речі, що є чи не в кожному домі — їх варто позбутись

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 08:15
Які токсичні речі не можна тримати вдома — позбудьтесь їх, поки не пізно
Дівчина в кімнаті. Фото: Freepik
Ключові моменти Які речі не варто тримати в домі

Майже у кожному будинку є токсичні речі, від яких краще позбутись. Вони шкодять як енергетиці оселі, так і вашому здоров'ю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які речі не варто тримати в домі

Дешевий засіб для миття посуду

Навіть після ополіскування на посуді залишається засіб для миття. Відтак за рік людина з'їдає близько двох кілограмів такої речовини. Краще замінити її натуральнішими засобами.

Освіжувачі повітря

Більшість аерозолів будуть шкодити здоров'ю, адже містять у складі нейротоксини. Вони можуть негативно впливати на дихання, гормони чи навіть настрій.

Які речі не варто тримати в домі
Ароматизатори. Фото: Pexels

Антибактеріальне мило

Такий засіб — це не просто про чистоту. Він дійсно знищує бактерії, але при цьому й шкодить. Постійне використання загрожує пересушенням шкіри та зниженням імунітету.

Пластикові контейнери для їжі

При нагріванні такий посуд може виділяти ксеноестрогени. Ці речовини можуть призвести до гормональних збоїв, зайвої ваги та проблем зі шкірою.

Дешеві ароматичні свічки

Багато таких свічок зроблені на основі парафіну. При горінні вони можуть виділяти токсини, схожі на ті, що є у вихлопних газах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ні в якому разі не можна робити, коли виходите з дому.

Також ми розповідали про те, в яких місцях варто тримати ключі від власної оселі.

здоров'я психологія поради будинок цікаві факти
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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