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Убегает от ответственности — присмотритесь к этим фразам мужчины

22 апреля 2025 11:45
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Типичные фразы мужчин, которые боятся обязательств — знакомы ли они вам
Мужчина и женщина на приеме у психолога. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Эмоционально недоступные мужчины часто используют некоторые фразы, чтобы манипулировать партнершей и продолжать отношения на своих условиях. Такой ловушкой они путают женщину и пытаются избежать обязательств.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Дай мне немного пространства"

Эти слова мужчины часто говорят тогда, когда отношения начинают перерастать в нечто более серьезное. Ценить личное пространство стоит, но использовать это как способ убежать от обязательств — табу. Если эта фраза звучит очень часто, стоит обратить на это внимание.

"Давай просто посмотрим, чем это обернется"

Из-за своей неопределенности эта фраза может приносить больше вреда, чем пользы. Она дает ощущение движения вперед, не обещая ничего конкретного. Если у вас здоровые отношения, намерения, желания и ожидания стоит обсуждать открыто.

Які фрази говорять чоловіки, щоб уникнути зобов'язань
Плохие отношения в паре. Фото: Pexels

"Я сейчас не готов к чему-то серьезному"

Это классический защитный щит. Такие слова создают иллюзию того, что мужчина еще не готов к развитию отношений, но оставляют место для надежды. На самом же деле проблема партнера не в его готовности, а его эмоциональной доступности. Ожидание его "готовности" могут длиться бесконечно.

"У меня сейчас много дел"

Такой фразой мужчина создает дистанцию, при этом не кажусь равнодушным. Партнер, который действительно заинтересован, всегда найдет время для вас. Если же мужчина "занят" постоянно, возможно, стоит присмотреться к нему лучше.

Які фрази говорять чоловіки, щоб уникнути зобов'язань
Мужчина и женщина выясняют отношения. Фото: Pexels

"Мне уже делали больно"

Эти слова создают барьер для эмоциональной близости. Поддержка в отношениях очень важна. Однако, стоит понимать, что мужчина должен проработать свои травмы самостоятельно, а вы не должны ждать, пока он справится со страхами.

"Я не верю в ярлыки"

Такими словами мужчины наслаждаются близостью с партнершей, но не признают реальной ответственности. На самом деле так называемые "ярлыки" дают женщине ясность и уверенность, что отношения движутся в правильном направлении.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что рядом с вами инфантильный мужчина. Пять признаков укажут на это.

Также мы рассказывали о табу для здоровых отношений. Не стоит делать эти вещи, если вы не хотите потерять чувства.

психология отношения эмоции отношения мужская психология
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12:20 Когда студенты могут быть мобилизованы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 Xiaomi выпустила важный патч безопасности — что исправляет

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