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Ваш чоловік інфантильний — п'ять ознак, які на це вкажуть

21 квітня 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Типова поведінка інфантильного чоловіка — не найкращий партнер
Чоловік та жінка у поганих відносинах. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Інфантильність чоловіка може проявлятись в емоційній незрілості та невмінні брати на себе відповідальність. Такі партнери прагнуть втекти від обов'язків, прийняття рішень та не вміють виходити з конфліктів.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що поруч з вами інфантильний чоловік.

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Що свідчить про інфантильність чоловіка

Егоцентризм

Про те, що ваш партнер інфантильний, може свідчити його надмірна зосередженість на власних потребах і бажаннях. Такий чоловік не прагне і не буде звертати увагу на ваші почуття. Інфантильна людина не враховує потреби інших, адже займає дитячу позицію.

Емоційна незрілість

Якщо ваш чоловік занадто імпульсивний та показує забагато посилених емоцій, варто придивитись уважніше. Це може бути ще однією рисою інфантильної людини. Зазвичай, такі партнери ображаються на дрібниці та легко стають агресивними.

Як визначити інфантильність чоловіка
Інфантильний чоловік. Фото: Freepik

Зняття відповідальності

Інфантильні люди не беруть відповідальність на себе. Це одна з їхніх найяскравіших рис. Вони прагнуть перекласти вину за власні вчинки на інших. Якщо ваш чоловік постійно звинувачує оточення, близьких чи навіть долю у своїх невдачах, це може свідчити про його інфантильність.

Залежність від інших

Часто інфантильні люди займають позицію дитину. Вони шукають собі партнера, який буде вирішувати за них всі важливі питання. Такі чоловіки бояться ухвалити самостійно рішення та хочуть уникати зобов'язань, які покладають на себе дорослі люди.

Як визначити інфантильність чоловіка
Незрілий чоловік. Фото: Freepik

Більше розваг, ніж обов'язків

Інфантильність чоловіка може проявлятись у його відкладенні важливих справ "на завтра". Такі партнери надають перевагу розвагам та захопленням. Вони шукають часто безвідповідальні, адже практично не замислюються про своє майбутнє.

Ілюзія безтурботного життя

Ще одним дзвіночком може бути уникнення реальності. Інфантильний чоловік ідеалізує дитячі чи юнацькі роки, уникаючи того, що є в нього зараз. Такі люди живуть у своїх ілюзіях та не прагнуть виходити з них.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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