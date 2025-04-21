Типичное поведение инфантильного мужчины — не самый лучший партнер

Мужчина и женщина в плохих отношениях. Фото: Freepik

Инфантильность мужчины может проявляться в эмоциональной незрелости и неумении брать на себя ответственность. Такие партнеры стремятся убежать от обязанностей, принятия решений и не умеют выходить из конфликтов.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что рядом с вами инфантильный мужчина.

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Что свидетельствует об инфантильности мужчины

Эгоцентризм

О том, что ваш партнер инфантильный, может свидетельствовать его чрезмерная сосредоточенность на собственных потребностях и желаниях. Такой мужчина не стремится и не будет обращать внимание на ваши чувства. Инфантильный человек не учитывает потребности других, ведь занимает детскую позицию.

Эмоциональная незрелость

Если ваш мужчина слишком импульсивный и показывает много усиленных эмоций, стоит присмотреться внимательнее. Это может быть еще одной чертой инфантильного человека. Обычно, такие партнеры обижаются по пустякам и легко становятся агрессивными.

Инфантильный мужчина. Фото: Freepik

Снятие ответственности

Инфантильные люди не берут ответственность на себя. Это одна из их самых ярких черт. Они стремятся переложить вину за собственные поступки на других. Если ваш мужчина постоянно обвиняет окружающих, близких или даже судьбу в своих неудачах, это может свидетельствовать о его инфантильности.

Зависимость от других

Часто инфантильные люди занимают позицию ребенка. Они ищут себе партнера, который будет решать за них все важные вопросы. Такие мужчины боятся принять самостоятельно решения и хотят избегать обязательств, которые возлагают на себя взрослые люди.

Незрелый мужчина. Фото: Freepik

Больше развлечений, чем обязанностей

Инфантильность мужчины может проявляться в его откладывании важных дел "на завтра". Такие партнеры предпочитают развлечения и увлечения. Они ищут часто безответственные, ведь практически не задумываются о своем будущем.

Иллюзия беззаботной жизни

Еще одним звоночком может быть избегание реальности. Инфантильный человек идеализирует детские или юношеские годы, избегая того, что есть у него сейчас. Такие люди живут в своих иллюзиях и не стремятся выходить из них.

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