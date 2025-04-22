Типові фрази чоловіків, які бояться зобов'язань — чи знайомі вони вам

Чоловік та жінка на прийомі у психолога. Фото: Pexels

Емоційно недоступні чоловіки часто використовують деякі фрази, аби маніпулювати партнеркою та продовжувати стосунки на своїх умовах. Такою пасткою вони плутають жінку та намагаються уникнути зобов'язань.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які фрази говорять чоловіки, щоб уникнути зобов'язань

"Дай мені трохи простору"

Ці слова чоловіки часто говорять тоді, коли стосунки починають переростати у щось серйозніше. Цінувати особистий простір варто, але використовувати це як спосіб втекти від зобов'язань — табу. Якщо ця фраза лунає дуже часто, варто звернути на це увагу.

"Давай просто подивимося, чим це обернеться"

Через свою невизначеність ця фраза може завдавати більше шкоди, ніж користі. Вона дає відчуття руху вперед, не обіцяючи нічого конкретного. Якщо у вас здорові стосунки, наміри, бажання й очікування варто обговорювати відкрито.

Погані стосунки у парі. Фото: Pexels

"Я зараз не готовий до чогось серйозного"

Це класичний захисний щит. Такі слова створюють ілюзію того, що чоловік ще не готовий до розвитку стосунків, але залишають місце для надії. Насправді ж проблема партнера не в його готовності, а його емоційній доступності. Очікування його "готовності" можуть тривати нескінченно.

"Я маю зараз багато справ"

Такою фразою чоловік створює дистанцію, при цьому не здаючись байдужим. Партнер, який дійсно зацікавлений, завжди знайде час для вас. Якщо ж чоловік "зайнятий" постійно, можливо, варто придивитись до нього краще.

Чоловік та жінка з'ясовують стосунки. Фото: Pexels

"Мені вже робили боляче"

Ці слова створюють бар'єр для емоційної близькості. Підтримка у стосунках дуже важлива. Однак, варто розуміти, що чоловік повинен пропрацювати свої травми самостійно, а ви не повинні чекати, поки він впорається зі страхами.

"Я не вірю в ярлики"

Такими словами чоловіки насолоджуються близькістю з партнеркою, але не визнають реальної відповідальності. Насправді ж так звані "ярлики" дають жінці ясність та впевненість, що стосунки рухаються у правильному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що поруч з вами інфантильний чоловік. П'ять ознак вкажуть на це.

Також ми розповідали про табу для здорових стосунків. Не варто робити ці речі, якщо ви не хочете втратити почуття.