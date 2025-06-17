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Главная Психология То, чего назад не вернешь — три главные потери в жизни

То, чего назад не вернешь — три главные потери в жизни

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 05:45
Вещи, которые не стоит терять в жизни — это не вернешь назад
Женщина на улице. Фото: Freepik
Ключові моменти Вещи, которые не следует терять

Есть несколько вещей, которые после потери никогда назад уже не вернуть. Важно не упустить их, чтобы не жалеть об этом всю жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вещи, которые не следует терять

Доверие

Восстановить доверие почти невозможно. Если вы уже однажды потеряли его, вернуть все на свои места будет очень сложно. Отношения, конечно, могут продолжиться, но вряд ли они будут такими, как раньше. Речь идет не только об измене, но и о других поступках, которые разрушают доверие вдребезги. Ведь отсутствие такой важной части в отношениях означает отсутствие любви. А без этого просто никуда.

Речі, які не слід втрачати
Пара на грани развода. Фото: Freepik

Время и возможность

Остановить время нельзя даже на минуту. Оно бежит невероятно быстро. Это же касается и возможностей, которые подбрасывает жизнь. Некоторые из них выпадают только раз, поэтому стоит использовать их и не упустить шанс. Лучше попробовать и ошибиться, чем потом всю жизнь жалеть, что так и не решились это сделать.

Слова

Слова — это мощный инструмент, который может как помочь, так и ранить. Многие фразы мы просто бросаем на ветер, даже не задумываясь об их важности. Это же касается и обещаний, которые мы даем, но не собираемся выполнять. Слова, которые мы говорим, уже никогда не вернуть назад. Поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как что-то сказать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии изменят ваш взгляд на жизнь. Их стоит прочитать каждому.

Также мы рассказывали о том, почему женщины резко меняются после расставания. Настоящая причина удивит вас.

психология советы отношения самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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