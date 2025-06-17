Вещи, которые не стоит терять в жизни — это не вернешь назад

Женщина на улице. Фото: Freepik

Есть несколько вещей, которые после потери никогда назад уже не вернуть. Важно не упустить их, чтобы не жалеть об этом всю жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Доверие

Восстановить доверие почти невозможно. Если вы уже однажды потеряли его, вернуть все на свои места будет очень сложно. Отношения, конечно, могут продолжиться, но вряд ли они будут такими, как раньше. Речь идет не только об измене, но и о других поступках, которые разрушают доверие вдребезги. Ведь отсутствие такой важной части в отношениях означает отсутствие любви. А без этого просто никуда.

Пара на грани развода. Фото: Freepik

Время и возможность

Остановить время нельзя даже на минуту. Оно бежит невероятно быстро. Это же касается и возможностей, которые подбрасывает жизнь. Некоторые из них выпадают только раз, поэтому стоит использовать их и не упустить шанс. Лучше попробовать и ошибиться, чем потом всю жизнь жалеть, что так и не решились это сделать.

Слова

Слова — это мощный инструмент, который может как помочь, так и ранить. Многие фразы мы просто бросаем на ветер, даже не задумываясь об их важности. Это же касается и обещаний, которые мы даем, но не собираемся выполнять. Слова, которые мы говорим, уже никогда не вернуть назад. Поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как что-то сказать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии изменят ваш взгляд на жизнь. Их стоит прочитать каждому.

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