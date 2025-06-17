Речі, які не варто втрачати в житті — це не повернеш назад

Жінка на вулиці. Фото: Freepik

Є кілька речей, які після втрати ніколи назад вже не повернути. Важливо не проґавити їх, аби не шкодувати про це все життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Довіра

Відновити довіру майже неможливо. Якщо ви вже одного разу втратили її, повернути все на свої місця буде дуже складно. Стосунки, звичайно, можуть продовжитись, але навряд чи вони будуть такими, як раніше. Йдеться не лише про зраду, а й про інші вчинки, які руйнують довіру вщент. Адже відсутність такої важливої частини у стосунках означає відсутність любові. А без цього просто нікуди.

Пара на межі розлучення. Фото: Freepik

Час і можливість

Зупинити час не можна навіть на хвилину. Він біжить неймовірно швидко. Це ж стосується й можливостей, які підкидає життя. Деякі з них випадають тільки раз, тому варто використовувати їх й не проґавити шанс. Краще спробувати й помилитися, ніж потім все життя шкодувати, що так й не зважилися це зробити.

Слова

Слова — це потужний інструмент, який може як допомогти, так й ранити. Багато фраз ми просто кидаємо на вітер, навіть не замислюючись про їхню важливість. Це ж стосується й обіцянок, які ми даємо, але не збираємося виконувати. Слова, що ми говоримо, вже ніколи не повернути назад. Тож варто добре подумати перед тим, як щось сказати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги з психології змінять ваш погляд на життя. Їх варто прочитати кожному.

Також ми розповідали про те, чому жінки різко змінюються після розставання. Справжня причина здивує вас.