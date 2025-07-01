Почему психика нуждается в спонтанности — позвольте жизни выходить из-под контроля

Парень фотографирует девушку. Фото: Freepik

Некоторые считают спонтанность едва ли не лучшей чертой характера, ведь такие люди могут легко вырваться в отпуск или попробовать для себя что-то совершенно новое без малейших сомнений. Кто-то же наоборот думает, что такое качество вредно, поскольку часто спонтанные люди поспешно делают вещи, о которых потом могут жалеть.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем свидетельствует спонтанность человека

Психологи утверждают, что многие люди считают стабильность условием здоровой психики и эмоциональной устойчивости. Однако на самом деле это совсем не так. Гибкость человека и его возможность подстроиться к различным обстоятельствам и ситуациям — вот что свидетельствует о его ментальном здоровье. То есть именно спонтанность указывает на это.

С одной стороны стабильность помогает избежать стресса и переживаний. Однако это также и лишает нашу психику возможности адаптироваться к различным ситуациям. Поэтому стоит развивать собственную спонтанность. Она будет способствовать гармоничному развитию личности и будет насыщать вашу жизнь.

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Спонтанность поможет забыть об однообразии. Именно тогда вы откроете для себя новый мир — полный приключений, интересных людей, эмоций и событий. Только в таких случаях вы сможете увидеть истину жизни.

Всего одна случайная встреча, к которой вы будете открыты, может изменить вас навсегда. Дайте себе разрешение на это. Стоит отпустить контроль над жизнью и иногда просто плыть по течению. Это окрыляет и вдохновляет, наталкивает на настоящие мечты и позволяет почувствовать вкус жизни по-настоящему.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки есть у по-настоящему счастливых людей.

Также мы рассказывали о том, как прокачать уверенность в себе с помощью простых привычек.