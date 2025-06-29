Простий тест на визначення характеру — дізнайтесь свої слабкі та сильні сторони

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Психологічні тести допомагають краще пізнавати себе та свій характер. Вони дають змогу визначити ваші сильні та слабкі сторони, аби розуміти, куди краще рухатись далі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Психологічний тест на характер

Уважно подивіться на картинку. Запам'ятайте образ, який впав вам в око першим.

Тест на характер. Фото: Главред

Результати тесту

Жінка

Ви дуже чуйна натура, якщо побачили на картинці жінку. Такі люди вміють співчувати іншим та давати їм поради. Ви точно гарний друг та допоможете тоді, коли буде потрібно. Ви керуєтесь моральними принципами та емоційно чутливі. Однак часто такі люди ставлять потреби інших попереду своїх. Не варто забувати про власні інтереси.

Птах

Якщо ж ви першим побачили птаха, то ви точно вільна людина, яка не зважає на стереотипи. Ви твердо стоїте на ногах та вмієте відстоювати власну позицію. Такі особистості люблять самовираження, тому не будуть в стосунках, де партнер не виражатиме підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, який визначить головну рису вашого характеру.

Також ми публікували тест, що допоможе визначити, в якому стані ваша психіка.