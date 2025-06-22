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Головна Психологія Як ви ставитесь до життя — простий тест Фрейда

Як ви ставитесь до життя — простий тест Фрейда

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 08:15
Простий тест покаже ваше ставлення до життя — перевірте себе
Дівчина тримає в руках блокнот. Фото: Freepik
Ключові моменти Тест Зигмунда Фрейда, який покаже ставлення до життя Результати тесту

Психологічний тест — це хороший спосіб краще розібратись у собі. Він допоможе краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони й покаже справжнє ставлення до життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Тест Зигмунда Фрейда, який покаже ставлення до життя

Візьміть аркуш паперу та ручку. Почніть записувати відповіді на питання, але керуйтесь не логікою, а інтуїцією. Включіть уяву та не думайте довго. Описуйте власні думки коротко й чітко.

Дайте відповідь на ці вісім питань:

  • Ви стоїте на березі та вдивляється в море. Що ви відчуваєте?
  • Ви йдете по лісі та опускаєте погляд, дивитеся на землю. Що ви бачите? Які почуття це викликає у вас?
  • Ви спостерігаєте за чайками, що літають в небі над головою. Що ви відчуваєте?
  • Ви спостерігаєте за кіньми, які бігають. Які емоції ви відчуваєте?
  • Ви стоїте посеред пустелі, і перед вами — стіна, кінця якої не видно в обидва боки. У стіні є невеликий отвір, крізь який видно оазис. Що ви будете робити?
  • Блукаючи по пустелі, ви знаходите глечик, до країв наповнений водою. Які ваші дії?
  • Ви загубилися в лісі й вже настала ніч. Раптом ви бачите будинок, у вікнах горить світло. Що ви будете робити?
  • Ви загубилися в густому тумані, вам нічого не видно. Що ви захочете зробити першим ділом?
Як ви ставитесь до життя — простий тест Фрейда
Дівчина пише у блокноті. Фото: Freepik

Результати тесту

Ваші відповіді описують відношення до різних аспектів життя:

  • перша відповідь — ставлення до життя в цілому, ваші цілі та бажання;
  • друга — ваші почуття стосовно ваших близьких;
  • третя — ваше ставлення до чоловіків;
  • четверта — ваше ставлення до жінок;
  • п'ята — це те, як ви вирішуєте більшість проблем;
  • шоста — таким чином ви вибираєте вашого партнера;
  • сьома — ваше ставлення до шлюбу і створення сім'ї;
  • восьма — ваше ставлення до смерті.

Тест відповідає на питання щодо того, як ви дивитесь на важливі речі у вашому житті. Це допоможе краще пізнати себе та зрозуміти, куди рухатись далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, що розповість більше про ваш психологічний стан. Його можна пройти за хвилину.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, чого хоче внутрішня дитина. Це покаже простий тест.

психологія уява цікаві факти психологічний стан тест
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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