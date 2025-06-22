Простий тест покаже ваше ставлення до життя — перевірте себе

Дівчина тримає в руках блокнот. Фото: Freepik

Психологічний тест — це хороший спосіб краще розібратись у собі. Він допоможе краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони й покаже справжнє ставлення до життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Візьміть аркуш паперу та ручку. Почніть записувати відповіді на питання, але керуйтесь не логікою, а інтуїцією. Включіть уяву та не думайте довго. Описуйте власні думки коротко й чітко.

Дайте відповідь на ці вісім питань:

Ви стоїте на березі та вдивляється в море. Що ви відчуваєте?

Ви йдете по лісі та опускаєте погляд, дивитеся на землю. Що ви бачите? Які почуття це викликає у вас?

Ви спостерігаєте за чайками, що літають в небі над головою. Що ви відчуваєте?

Ви спостерігаєте за кіньми, які бігають. Які емоції ви відчуваєте?

Ви стоїте посеред пустелі, і перед вами — стіна, кінця якої не видно в обидва боки. У стіні є невеликий отвір, крізь який видно оазис. Що ви будете робити?

Блукаючи по пустелі, ви знаходите глечик, до країв наповнений водою. Які ваші дії?

Ви загубилися в лісі й вже настала ніч. Раптом ви бачите будинок, у вікнах горить світло. Що ви будете робити?

Ви загубилися в густому тумані, вам нічого не видно. Що ви захочете зробити першим ділом?

Дівчина пише у блокноті. Фото: Freepik

Результати тесту

Ваші відповіді описують відношення до різних аспектів життя:

перша відповідь — ставлення до життя в цілому, ваші цілі та бажання;

друга — ваші почуття стосовно ваших близьких;

третя — ваше ставлення до чоловіків;

четверта — ваше ставлення до жінок;

п'ята — це те, як ви вирішуєте більшість проблем;

шоста — таким чином ви вибираєте вашого партнера;

сьома — ваше ставлення до шлюбу і створення сім'ї;

восьма — ваше ставлення до смерті.

Тест відповідає на питання щодо того, як ви дивитесь на важливі речі у вашому житті. Це допоможе краще пізнати себе та зрозуміти, куди рухатись далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, що розповість більше про ваш психологічний стан. Його можна пройти за хвилину.

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