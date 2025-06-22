Простой тест покажет ваше отношение к жизни — проверьте себя

Как вы относитесь к жизни — простой тест Фрейда
Психологический тест — это хороший способ лучше разобраться в себе. Он поможет лучше понять свои сильные и слабые стороны и покажет истинное отношение к жизни.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Тест Зигмунда Фрейда, который покажет отношение к жизни
Возьмите лист бумаги и ручку. Начните записывать ответы на вопросы, но руководствуйтесь не логикой, а интуицией. Включите воображение и не думайте долго. Описывайте собственные мысли коротко и четко.
Ответьте на эти восемь вопросов:
- Вы стоите на берегу и вглядываетесь в море. Что вы чувствуете?
- Вы идете по лесу и опускаете взгляд, смотрите на землю. Что вы видите? Какие чувства это вызывает у вас?
- Вы наблюдаете за чайками, летающими в небе над головой. Что вы чувствуете?
- Вы наблюдаете за лошадьми, которые бегают. Какие эмоции вы испытываете?
- Вы стоите посреди пустыни, и перед вами — стена, конца которой не видно в обе стороны. В стене есть небольшое отверстие, сквозь которое видно оазис. Что вы будете делать?
- Блуждая по пустыне, вы находите кувшин, до краев наполненный водой. Какие ваши действия?
- Вы потерялись в лесу и уже наступила ночь. Вдруг вы видите дом, в окнах горит свет. Что вы будете делать?
- Вы потерялись в густом тумане, вам ничего не видно. Что вы захотите сделать первым делом?
Результаты теста
Ваши ответы описывают отношение к различным аспектам жизни:
- первый ответ — отношение к жизни в целом, ваши цели и желания;
- второй — ваши чувства по отношению к вашим близким;
- третий — ваше отношение к мужчинам;
- четвертый — ваше отношение к женщинам;
- пятый — это то, как вы решаете большинство проблем;
- шестая — таким образом вы выбираете вашего партнера;
- седьмая — ваше отношение к браку и созданию семьи;
- восьмая — ваше отношение к смерти.
Тест отвечает на вопрос, как вы смотрите на важные вещи в вашей жизни. Это поможет лучше узнать себя и понять, куда двигаться дальше.
Напомним, ранее мы писали о тесте, который расскажет больше о вашем психологическом состоянии. Его можно пройти за минуту.
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