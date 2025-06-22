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Главная Психология Как вы относитесь к жизни — простой тест Фрейда

Как вы относитесь к жизни — простой тест Фрейда

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Дата публикации 22 июня 2025 08:15
Простой тест покажет ваше отношение к жизни — проверьте себя
Девушка держит в руках блокнот. Фото: Freepik
Ключові моменти Тест Зигмунда Фрейда, который покажет отношение к жизни Результаты теста

Психологический тест — это хороший способ лучше разобраться в себе. Он поможет лучше понять свои сильные и слабые стороны и покажет истинное отношение к жизни.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Тест Зигмунда Фрейда, который покажет отношение к жизни

Возьмите лист бумаги и ручку. Начните записывать ответы на вопросы, но руководствуйтесь не логикой, а интуицией. Включите воображение и не думайте долго. Описывайте собственные мысли коротко и четко.

Ответьте на эти восемь вопросов:

  • Вы стоите на берегу и вглядываетесь в море. Что вы чувствуете?
  • Вы идете по лесу и опускаете взгляд, смотрите на землю. Что вы видите? Какие чувства это вызывает у вас?
  • Вы наблюдаете за чайками, летающими в небе над головой. Что вы чувствуете?
  • Вы наблюдаете за лошадьми, которые бегают. Какие эмоции вы испытываете?
  • Вы стоите посреди пустыни, и перед вами — стена, конца которой не видно в обе стороны. В стене есть небольшое отверстие, сквозь которое видно оазис. Что вы будете делать?
  • Блуждая по пустыне, вы находите кувшин, до краев наполненный водой. Какие ваши действия?
  • Вы потерялись в лесу и уже наступила ночь. Вдруг вы видите дом, в окнах горит свет. Что вы будете делать?
  • Вы потерялись в густом тумане, вам ничего не видно. Что вы захотите сделать первым делом?
Як ви ставитесь до життя — простий тест Фрейда
Девушка пишет в блокноте. Фото: Freepik

Результаты теста

Ваши ответы описывают отношение к различным аспектам жизни:

  • первый ответ — отношение к жизни в целом, ваши цели и желания;
  • второй — ваши чувства по отношению к вашим близким;
  • третий — ваше отношение к мужчинам;
  • четвертый — ваше отношение к женщинам;
  • пятый — это то, как вы решаете большинство проблем;
  • шестая — таким образом вы выбираете вашего партнера;
  • седьмая — ваше отношение к браку и созданию семьи;
  • восьмая — ваше отношение к смерти.

Тест отвечает на вопрос, как вы смотрите на важные вещи в вашей жизни. Это поможет лучше узнать себя и понять, куда двигаться дальше.

Напомним, ранее мы писали о тесте, который расскажет больше о вашем психологическом состоянии. Его можно пройти за минуту.

Также мы рассказывали о том, как понять, чего хочет внутренний ребенок. Это покажет простой тест.

психология воображение интересные факты психологическое состояние тест
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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