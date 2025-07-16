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Главная Психология Что на самом деле о человеке говорят тату — новое исследование

Что на самом деле о человеке говорят тату — новое исследование

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:40
Неожиданные факты о людях с тату — о чем они могут рассказать на самом деле
Девушка с татуировками. Фото: Pexels
Ключевые моменты Что могут скрывать татуировки

Большинство считает, что татуировки любят делать бунтари или неформалы. Однако, как показало новое исследование, рисунки на коже означают гораздо больше. Для многих татуировка стала символом особого события в жизни или памятью о родных.

Об этом пишет УНИАН.

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Что могут скрывать татуировки

Исследовательский центр Pew Research Center провел эксперимент по татуировкам. Оказалось, что они формируют мысли окружающих, которые на самом деле не соответствуют действительности. В частности, многие считают такие рисунки на теле отражают личность человека и могут рассказать о нем что-то глубокое.

Ученые показали психологам 375 изображений татуировок разных людей. Эксперты должны были определить доброжелательность человека и его тип личности с помощью этого. Однако наблюдатели достаточно однообразно формировали впечатление о рисунках на теле. В частности, радостные и цветные татуировки часто ассоциировались с доброжелательностью, а массивные — с экстравертностью.

Що можуть приховувати татуювання
Мужчина с татуировками. Фото: Pexels

На самом деле суждения в основном были ошибочными. Татуировки действительно могут рассказать определенную историю, но это лишь часть картинки. У многих они были действительно с эмоционально значимым смыслом. Однако далеко не всегда это раскрывает черты характера человека.

Как показало исследование, татуировка или ее значение для многих — это всего лишь момент или воспоминание. Не обязательно она будет иметь особый смысл и характеризовать человека. Хотя и иногда разговор о тату позволит лучше узнать собеседника.

Напомним, ранее мы писали о том, как цвета влияют на психику человека.

Также мы рассказывали о том, что о вашем характере может рассказать любимая поза для сна.

психология советы интересные факты личность психика
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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