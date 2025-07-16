Неожиданные факты о людях с тату — о чем они могут рассказать на самом деле

Девушка с татуировками. Фото: Pexels

Большинство считает, что татуировки любят делать бунтари или неформалы. Однако, как показало новое исследование, рисунки на коже означают гораздо больше. Для многих татуировка стала символом особого события в жизни или памятью о родных.

Об этом пишет УНИАН.

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Что могут скрывать татуировки

Исследовательский центр Pew Research Center провел эксперимент по татуировкам. Оказалось, что они формируют мысли окружающих, которые на самом деле не соответствуют действительности. В частности, многие считают такие рисунки на теле отражают личность человека и могут рассказать о нем что-то глубокое.

Ученые показали психологам 375 изображений татуировок разных людей. Эксперты должны были определить доброжелательность человека и его тип личности с помощью этого. Однако наблюдатели достаточно однообразно формировали впечатление о рисунках на теле. В частности, радостные и цветные татуировки часто ассоциировались с доброжелательностью, а массивные — с экстравертностью.

Мужчина с татуировками. Фото: Pexels

На самом деле суждения в основном были ошибочными. Татуировки действительно могут рассказать определенную историю, но это лишь часть картинки. У многих они были действительно с эмоционально значимым смыслом. Однако далеко не всегда это раскрывает черты характера человека.

Как показало исследование, татуировка или ее значение для многих — это всего лишь момент или воспоминание. Не обязательно она будет иметь особый смысл и характеризовать человека. Хотя и иногда разговор о тату позволит лучше узнать собеседника.

Напомним, ранее мы писали о том, как цвета влияют на психику человека.

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