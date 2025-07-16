Несподівані факти про людей з тату — про що вони можуть розповісти насправді

Дівчина з татуюваннями. Фото: Pexels

Більшість вважає, що татуювання люблять робити бунтарі чи неформали. Однак, як показало нове дослідження, малюнки на шкірі означають набагато більше. Для багатьох татуювання стало символом особливої події в житті чи пам'яттю про рідних.

Про це пише УНІАН.

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Що можуть приховувати татуювання

Дослідницький центр Pew Research Center провів експеримент щодо татуювань. Виявилося, що вони формують думки оточуючих, які насправді не відповідають дійсності. Зокрема, багато хто вважає такі малюнки на тілі відображають особистість людини та можуть розповісти про неї щось глибоке.

Учені показали психологам 375 зображень татуювань різних людей. Експерти мали визначити доброзичливість людини та її тип особистості за допомогою цього. Однак спостерігачі досить одноманітно формували враження про малюнки на тілі. Зокрема, радісні й кольорові татуювання часто асоціювалися з доброзичливістю, а масивні — з екстравертністю.

Чоловік з татуюваннями. Фото: Pexels

Насправді ж судження здебільшого були помилковими. Татуювання справді можуть розповісти певну історію, але це лише частина картинки. В багатьох вони були дійсно з емоційно значущим сенсом. Однак далеко не завжди це розкриває риси характеру людини.

Як показало дослідження, татуювання або його значення для багатьох — це всього лише момент чи спогад. Не обов'язково воно буде мати особливий сенс та характеризувати людину. Хоча й інколи розмова про тату дасть змогу краще пізнати співрозмовника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як кольори впливають на психіку людини.

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