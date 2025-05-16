Цитаты, которые изменят ваш взгляд на жизнь — их должен прочитать каждый

Девушка на улице. Фото: Freepik

Не возраст делает человека старым. На самом деле на это влияют привычки и образ жизни. Кто-то в 40 может выглядеть на 20, а кто-то — на 50. Понимание этих вещей точно заставит вас посмотреть на жизнь под другим углом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Цитаты, которые изменят вашу жизнь

"Быть в форме после 35 — лучше, чем дорогая машина"

С возрастом люди приходят к тому, что гораздо важнее то, как они чувствуют себя физически и морально, а не материальные ценности. Это о дисциплинированности, осознанности и уважении к себе.

"Инфаркт в 50 лет начинается в 20. Альцгеймер, который обнаружили в 70 лет, начал развиваться еще в 40"

Старость или болезнь не наступает в один день. Это десятки лет привычек, которые напрямую влияют на вашу жизнь. Понимание этого может вас спасти.

Счастливая девушка. Фото: Freepik

"Если вы чувствуете себя старым — проблема не в возрасте"

35-40 лет — это молодость. Ощущения человека зависят не от цифр в паспорте, а от его образа жизни. Дело не в метаболизме, который якобы замедляется. Самый большой ваш враг — вредные привычки.

"В 35 начинаешь выглядеть или на 25, или на 50"

Гены здесь ни при чем. Все решает ваш образ жизни. Если вы хотите хорошо выглядеть и с годами становиться только привлекательнее, позаботьтесь об этом с молодых лет.

Красивая девушка. Фото: Freepik

"Тихая роскошь — это в 35+ не пить таблетки"

Опять же, все зависит от вашего стиля жизни. Заботьтесь о своем здоровье всегда, а не только тогда, когда все плохо.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки уменьшают ваши шансы на долголетие. Они крадут годы жизни.

Также мы рассказывали о том, какие привычки помогут вам удачно начинать день. Они меняют все.