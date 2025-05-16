Цитати, що змінять ваш погляд на життя — їх має прочитати кожен

Дівчина на вулиці. Фото: Freepik

Не вік робить людину старою. Насправді на це впливають звички та спосіб життя. Хтось у 40 може виглядати на 20, а хтось — на 50. Розуміння цих речей точно змусить вас подивитись на життя під іншим кутом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Цитати, які змінять ваше життя

"Бути у формі після 35 — краще, ніж дорога машина"

З віком люди приходять до того, що набагато важливіше те, як вони почуваються фізично та морально, а не матеріальні цінності. Це про дисциплінованість, усвідомленість та повагу до себе.

"Інфаркт у 50 років починається у 20. Альцгеймер, який виявили у 70 років, почав розвиватись ще в 40"

Старість чи хвороба не наступає в один день. Це десятки років звичок, які напряму впливають на ваше життя. Розуміння цього може вас врятувати.

Щаслива дівчина. Фото: Freepik

"Якщо ви почуваєтесь старим — проблема не у віці"

35-40 років — це молодість. Відчуття людини залежать не від цифр у паспорті, а від її способу життя. Справа не в метаболізмі, який нібито сповільняється. Найбільший ваш ворог — шкідливі звички.

"У 35 починаєш виглядати або на 25, або на 50"

Гени тут ні до чого. Все вирішує ваш спосіб життя. Якщо ви прагнете мати гарний вигляд та з роками ставати тільки привабливішою, потурбуйтесь про це з молодих років.

Красива дівчина. Фото: Freepik

"Тиха розкіш — це в 35+ не пити таблетки"

Знову ж таки, все залежить від вашого стилю життя. Піклуйтесь про своє здоров'я завжди, а не тільки тоді, коли все погано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички зменшують ваші шанси на довголіття. Вони крадуть роки життя.

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