Всего одна черта характера сделает ребенка успешным и богатым — должна быть у всех

Ребенок рисует. Фото: Pexels

Всего одна черта характера может помочь ребенку вырасти успешным, богатым и счастливым человеком. Как отмечают ученые, родители часто недооценивают это качество и считают его неважным. На самом деле оно определяет все.

Об этом пишет Inc.

Какая черта характера должна быть у всех людей

Часто родители уделяют особое внимание таким чертам характера ребенка, как трудолюбие, сообразительность или честность. Однако психологи считают, что наибольшую роль играет именно сознание.

В частности, психолог из Бостонского университета Жасмин Моут убеждена, что сознание влияет на результаты ребенка и поможет достичь успехов в учебе, а позже — работе или в других сферах жизни. Сознание является одной из пяти базовых черт личности. Оно помогает контролировать эмоции и сопротивляться различным соблазнам. Такие люди будут устойчивыми перед трудностями.

Девочка улыбается. Фото: Pexels

"Сознательные люди имеют лучшее здоровье, реже страдают от депрессии, богаче и живут дольше. По сравнению с экстраверсией, сознание сильнее связано с успехами в учебе, работе и снижением риска зависимости. У сознательных людей есть устойчивость", — говорит Моут.

Кроме того, сознательные дети реже ввязываются в неприятности. Они способны себя контролировать. Психологи отмечают, что сознательность примерно на 40-50% определяется генетикой. Однако такую черту также можно и развить. Лучший метод — это личный пример.

Родителям следует объяснять детям, почему устанавливаются те или иные правила. Это поможет им понять смысл и придерживаться норм без напоминаний. Например, вместо того, чтобы просто сказать ребенку: "Надень шапку, потому что так надо", объясните последствия отказа и чем это может навредить.

