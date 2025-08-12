Лише одна риса характеру зробить дитину успішною й багатою — має бути у всіх

Дитина малює. Фото: Pexels

Лише одна риса характеру може допомогти дитині вирости успішною, багатою та щасливою людиною. Як зазначають науковці, батьки часто недооцінюють цю якість і вважають її неважливою. Насправді ж вона визначає все.

Про це пише Inc.

Яка риса характеру має бути у всіх людей

Часто батьки приділяють особливу увагу таким рисам характеру дитини, як працьовитість, кмітливість чи чесніть. Однак психологи вважають, що найбільшу роль відіграє саме свідомість.

Зокрема, психологиня з Бостонського університету Жасмін Моут переконана, що свідомість впливає на результати дитини й допоможе досягнути успіхів у навчанні, а пізніше — роботі чи в інших сферах життя. Свідомість є однією з п'яти базових рис особистості. Вона допомагає контролювати емоції та чинити опір різним спокусам. Такі люди будуть стійкими перед труднощами.

Дівчинка посміхається. Фото: Pexels

"Свідомі люди мають краще здоров'я, рідше страждають від депресії, багатші та живуть довше. Порівняно з екстраверсією, свідомість сильніше пов'язана з успіхами в навчанні, роботі та зниженням ризику залежності. У свідомих людей є стійкість", — каже Моут.

Крім того, свідомі діти рідше встрягають у неприємності. Вони здатні себе контролювати. Психологи зазначають, що свідомість приблизно на 40-50% визначається генетикою. Однак таку рису також можна й розвинути. Найкращий метод — це особистий приклад.

Батькам варто пояснювати дітям, чому встановлюються ті чи інші правила. Це допоможе їм зрозуміти сенс та дотримуватись норм без нагадувань. Наприклад, замість того, аби просто сказати дитині: "Одягни шапку, бо так треба", поясніть наслідки відмови й чим це може зашкодити.

