Лише одна риса характеру зробить дитину успішною й багатою — має бути у всіх

Риса, завдяки якій дитина виросте успішною — як її розвинути
Лише одна риса характеру може допомогти дитині вирости успішною, багатою та щасливою людиною. Як зазначають науковці, батьки часто недооцінюють цю якість і вважають її неважливою. Насправді ж вона визначає все.
Про це пише Inc.
Яка риса характеру має бути у всіх людей
Часто батьки приділяють особливу увагу таким рисам характеру дитини, як працьовитість, кмітливість чи чесніть. Однак психологи вважають, що найбільшу роль відіграє саме свідомість.
Зокрема, психологиня з Бостонського університету Жасмін Моут переконана, що свідомість впливає на результати дитини й допоможе досягнути успіхів у навчанні, а пізніше — роботі чи в інших сферах життя. Свідомість є однією з п'яти базових рис особистості. Вона допомагає контролювати емоції та чинити опір різним спокусам. Такі люди будуть стійкими перед труднощами.
"Свідомі люди мають краще здоров'я, рідше страждають від депресії, багатші та живуть довше. Порівняно з екстраверсією, свідомість сильніше пов'язана з успіхами в навчанні, роботі та зниженням ризику залежності. У свідомих людей є стійкість", — каже Моут.
Крім того, свідомі діти рідше встрягають у неприємності. Вони здатні себе контролювати. Психологи зазначають, що свідомість приблизно на 40-50% визначається генетикою. Однак таку рису також можна й розвинути. Найкращий метод — це особистий приклад.
Батькам варто пояснювати дітям, чому встановлюються ті чи інші правила. Це допоможе їм зрозуміти сенс та дотримуватись норм без нагадувань. Наприклад, замість того, аби просто сказати дитині: "Одягни шапку, бо так треба", поясніть наслідки відмови й чим це може зашкодити.
