Любовь к чистоте может свидетельствовать о проблемах с психикой — как это распознать

Девушка убирает в квартире. Фото: Freepik

Нет ничего плохого в любви наводить порядок в доме. Однако тревожными являются звоночки, когда человек делает из уборки культ. Постоянное стремление к идеальному порядку и стерильности может указывать на неврозы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Клаттерофобия

Этот невроз — о сильном страхе беспорядка. Люди, которые имеют такую проблему, пытаются вернуть себе контроль над жизнью, натирая все до блеска. Часто это случается с теми, кто рос в несчастливых семьях. Такие люди во взрослой жизни постоянно борются с "грязью" в своих домах. Однако единственное, что поможет в таком случае — обращение к специалисту.

Девушка убирает. Фото: Freepik

Синдром Макбет или Пилата

Люди, страдающие таким синдромом, постоянно пытаются убрать мнимое загрязнение. На самом же деле к изнурительной уборке ведут агрессивные чувства, которые возникают из-за невозможности выразить эмоции. В частности, часто такие люди просто в момент ссоры могут начать складывать вещи или упрекать семью из-за беспорядка. Это демонстрирует желание получить контроль над ситуацией.

Гермофобия

Такие люди боятся заразиться чем-то через прикосновение. Гермофобы обычно очень замкнуты и не контактируют лишний раз с людьми. Они могут ходить в масках или вообще не покидать свой дом. Они очень тяжело переживают приходы гостей и устраивают после них генеральную уборку. Гермофобов трудно убедить в том, что такие страхи необоснованны. Они могут испытывать паническую атаку из-за прикосновения к грязной поверхности или поручней в метро.

Напомним, ранее мы писали о том, какие три страха есть у каждого человека. Стоит побороть их, чтобы жить счастливо.

Также мы рассказывали о том, как избавиться от любого страха. Эта простая методика действительно помогает.