Любов до чистоти може свідчити про проблеми з психікою — як це розпізнати

Дівчина прибирає у квартирі. Фото: Freepik

Немає нічого поганого в любові наводити лад у будинку. Однак тривожними є дзвіночки, коли людина робить з прибирання культ. Постійне прагнення до ідеального порядку та стерильності може вказувати на неврози.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Клаттерофобія

Цей невроз — про сильний страх безладу. Люди, які мають таку проблему, намагаються повернути собі контроль над життям, натираючи все до блиску. Часто це трапляється з тими, хто ріс у нещасливих сім'ях. Такі люди в дорослому житті невтомно борються з "брудом" у своїх будинках. Однак єдине, що допоможе в такому випадку — звернення до фахівця.

Дівчина прибирає. Фото: Freepik

Синдром Макбет або Пілата

Люди, які страждають на такий синдром, постійно намагаються прибрати уявне забруднення. Насправді ж до виснажливого прибирання ведуть агресивні почуття, які виникають через неможливість виразити емоції. Зокрема, часто такі люди просто в момент сварки можуть почати складати речі чи докоряти сім'ї через безлад. Це демонструє бажання здобути контроль над ситуацією.

Гермофобія

Такі люди бояться заразитись чимось через дотик. Гермофоби зазвичай дуже замкнуті та не контактують зайвий раз з людьми. Вони можуть ходити в масках або ж взагалі не покидати свій дім. Вони дуже важко переживають приходи гостей та влаштовують після них генеральне прибирання. Гермофобів важко переконати в тому, що такі страхи необґрунтовані. Вони можуть відчувати панічну атаку через дотик до брудної поверхні чи поручнів у метро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три страхи є в кожної людини. Варто побороти їх, аби жити щасливо.

Також ми розповідали про те, як позбутись будь-якого страху. Ця проста методика дійсно допомагає.