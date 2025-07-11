Интимный чеклист на лето 2025 — пять идей для горячих вечеров

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Лето — это пора отдыха, удовольствия и развлечений. Чтобы сделать его еще горячее, стоит запланировать несколько интимных приключений. Они наполнят теплые вечера страстью.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Интим в бассейне

Прохладный душ или бассейн — вот что подарит вам новые особые впечатления. Найдите время, когда никого не будет рядом, чтобы почувствовать совершенно новые эмоции.

Игры со льдом

Лед в жару может не только охладить, но и повысить градус температуры. Проведите им по рукам, бедрам или животу, чтобы получить настоящий взрыв эмоций.

Мужчина целует женщину. Фото: Freepik

Развлечения на крыше

Теплая летняя ночь станет особенной, если провести ее на крыше дома. Позаботьтесь о романтической атмосфере — свечи, пледы и пьянящее вино подарят невероятные эмоции.

Интим на пляже

Выбирайте локацию, которая будет комфортной. Подберите время, в которое вы будете одни и насладитесь моментом.

Новое место каждую неделю

Пробуйте новую локацию для интима каждую неделю. Новая комната дома, отель или домик в горах — откройте для себя новые места.

Напомним, ранее мы писали о том, почему женщина может избегать интима.

Также мы рассказывали о том, какие ошибки могут убить страсть в паре.