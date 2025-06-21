Как быстро переключить мозг с негатива на позитив — простое правило

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Позитивный настрой влияет на наш успех в делах и помогает легче справляться с неудачами. Но что делать, когда плохие мысли лезут в голову без остановки? Есть один очень простой способ, который поможет настроиться на позитив.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Мозг человека можно настроить на позитив даже когда плохие мысли преобладают. Значительную роль в этом играют нейроны. Они передают сообщения между частями мозга и другими областями нервной системы.

Чтобы мыслить позитивнее, стоит построить новые нейронные связи между опытом и эмоцией. Есть простой 12-секундный трюк, который поможет это сделать. В течение этого времени прокручивайте в голове положительное воспоминание или образ.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Подумайте обо всех причинах, по которым ваш мозг вспомнил именно это воспоминание или образ. Почему он решил, что это был хороший момент? Продолжайте делать это каждый раз, когда чувствуете стресс или оказываетесь в неприятной ситуации. Такая простая практика приведет к тому, что мозг научится искать в любой ситуации позитив, а не негатив.

В организме человека повышается уровень кортизола, когда мы испытываем стресс. Простое правило 12 секунд поможет остановить цепочку негатива и изменить печаль или разочарование на радость.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли доверять своей интуиции. Это не просто внутренний голос, а нечто большее.

Также мы рассказывали о том, какие привычки незаметно крадут вашу энергию. Из-за этого вы постоянно чувствуете себя уставшими.