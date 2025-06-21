Як швидко перемкнути мозок з негативу на позитив — просте правило

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Позитивний настрій впливає на наш успіх у справах та допомагає легше справлятися з невдачами. Але що робити, коли погані думки лізуть в голову без перестанку? Є один дуже простий спосіб, що допоможе налаштуватись на позитив.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мозок людини можна налаштувати на позитив, навіть коли погані думки переважають. Значну роль у цьому відіграють нейрони. Вони передають повідомлення між частинами мозку та іншими областями нервової системи.

Аби мислити позитивніше, варто побудувати нові нейронні зв'язки між досвідом та емоцією. Є простий 12-секундний трюк, який допоможе це зробити. Протягом цього часу прокручуйте в голові позитивний спогад чи образ.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Подумайте про всі причини, через які ваш мозок згадав саме цей спогад чи образ. Чому він вирішив, що це був гарний момент? Продовжуйте робити це щоразу, коли відчуваєте стрес або ж опиняєтесь у неприємній ситуації. Така проста практика призведе до того, що мозок навчиться шукати у будь-якій ситуації позитив, а не негатив.

В організмі людини підвищується рівень кортизолу, коли ми відчуваємо стрес. Просте правило 12 секунд допоможе зупинити ланцюжок негативу та змінити сум чи розчарування на радість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто довіряти своїй інтуїції. Це не просто внутрішній голос, а дещо більше.

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