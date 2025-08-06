Мифы о панических атаках — они могут стоить человеку здоровья

Девушка в стрессовом состоянии. Фото: Pexels

Паническая атака — это приступы сильного чувства страха и тревоги. Они могут возникать внезапно и часто происходят у людей, которые пережили сложный или стрессовый опыт. Хотя и такая проблема достаточно распространена, существует немало мифов относительно панических атак.

Информацию об этом опубликовали на странице всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як".

Реклама

Читайте также:

Самые распространенные мифы о панических атаках

Миф №1: паническая атака у всех одинаковая

На самом деле проявлений панической атаки может быть очень много и все могут чувствовать их по-разному. Чаще всего такое состояние может проявляться как внезапный прилив жара, покраснение лица, учащенное сердцебиение, сильный страх и слезы.

Миф №2: паническая атака — это лишь преувеличение

Часто люди считают, что паническая атака — это намеренная демонстрация эмоций. Однако на самом деле люди не всегда могут контролировать такое состояние. Оно может возникать совершенно неожиданно.

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Миф №3: людям, которые переживают паническую атаку, нужна неотложная медицинская помощь

Не всегда во время панической атаки существует угроза жизни человека. Поэтому не обязательно нужна неотложная помощь врачей. Ее можно остановить с помощью собственных навыков самопомощи.

Миф №4: паническая атака бывает только у людей с диагностированным

расстройством

На самом деле паническая атака может произойти у любого. Особенно это касается тех, кто пережил потенциально травматические события. Кроме того, это касается тех, кто переживает стресс, истощение или недосыпание.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое коллективная травма и смогут ли украинцы ее побороть.

Также мы рассказывали о том, какие люди чаще всего впадают в истерику по пустякам.