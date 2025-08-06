Міфи про панічні атаки — вони можуть коштувати людині здоров'я

Дівчина у стресовому стані. Фото: Pexels

Панічна атака — це напади сильного почуття страху та тривоги. Вони можуть виникати раптово та часто стаються в людей, які пережили складний чи стресовий досвід. Хоча й така проблема досить поширена, існує чимало міфів стосовно панічних атак.

Інформацію про це опублікували на сторінці всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як".

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Найпоширеніші міфи про панічні атаки

Міф №1: панічна атака у всіх однакова

Насправді проявів панічної атаки може бути дуже багато і всі можуть відчувати їх по-різному. Найчастіше такий стан може проявлятись як раптовий прилив жару, почервоніння обличчя, пришвидшене серцебиття, сильний страх та сльози.

Міф №2: панічна атака — це лише перебільшення

Часто люди вважають, що панічна атака — це навмисна демонстрація емоцій. Однак насправді люди не завжди можуть контролювати такий стан. Він може виникати абсолютно неочікувано.

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Міф №3: людям, які переживають панічну атаку, потрібна невідкладна медична допомога

Не завжди під час панічної атаки існує загроза життю людини. Відтак не обов'язково потрібна невідкладна допомога лікарів. Її можна зупинити за допомогою власних навичок самодопомоги.

Міф №4: панічна атака буває лише в людей з діагностованим

розладом

Насправді панічна атака може статися у будь-кого. Особливо це стосується тих, хто пережив потенційно травматичні події. Крім того, це стосується тих, хто переживає стрес, виснаження чи недосипання.

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