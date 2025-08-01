Що таке колективна травма українців — чи зможемо ми колись її подолати

Дівчина тримає прапор України. Фото: Freepik

Колективна травма українців тягнеться століттями. Це досвід, який пережили наші предки й передали наступним поколінням. Він впливає на нашу самоідентифікацію, думки, почуття та поведінку. Чим небезпечна колективна травма та чи можна її позбутись?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що таке колективна травма українців

Колективна травма — це психологічна рана цілого народу, який стикнувся з болісним досвідом. Вона може передаватись з покоління в покоління та напряму впливає на життя людей. Одним з найяскравіших прикладів колективної травми в українській історії є Голодомор. І досі багато людей на підсвідомості мають звичку запасатись продуктами. Глибинний страх голоду змушує дбати про те, аби не залишитись без їжі. Більшість з людей робить це несвідомо.

Дівчина з прапором України. Фото: Freepik

І таких прикладів в українській історії, на жаль, чимало. Наприклад, Чорнобильська катастрофа, Друга світова війна, депортації, знищення та розкуркулення. Зокрема, саме тому чимало українців досі бояться бути багатими. В людей залишилась установка про те, що бідним бути хоч і погано, зате безпечно.

Ще більше підсилила колективну травму українців нинішня війна. Ми вже втратили та досі втрачаємо тих, кого любимо. Живемо в постійній тривозі та стресі. Безупинні обстріли та важка ситуація на фронті підкосила багатьох, навіть тих, хто живе у відносній безпеці. Ми всі поранені цією війною, але чи можливо залікувати ці рани?

Чи можна позбутись колективної травми

Колективну травму можна не просто вилікувати, а перетворити на джерело сили. Все залежить від єднання, розуміння та підтримки одне одного. Перший та основний крок до одужання — збереження пам'яті. Про злочини, які сотнями років вчиняли з нами, не можна забувати, інакше це знову повториться. Наступний етап — пізнання власної ідентичності та її збереження. Це допоможе відкинути в сторони комплекси, наприклад, меншовартості.

Українка. Фото: Freepik

Не менш важлива й системна підтримка українців на державному рівні. Зокрема, доступ до якісної психологічної допомоги, соціальний захист та підтримка. Лише спільними зусиллями травматичний досвід вдасться перетворити на ресурс для зміцнення нації.

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