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Главная Психология Коллективная травма — смогут ли украинцы когда-то ее побороть

Коллективная травма — смогут ли украинцы когда-то ее побороть

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 06:33
Что такое коллективная травма украинцев — сможем ли мы когда-нибудь ее преодолеть
Девушка держит флаг Украины. Фото: Freepik
Ключевые моменты Что такое коллективная травма украинцев Можно ли избавиться от коллективной травмы

Коллективная травма украинцев тянется веками. Это опыт, который пережили наши предки и передали следующим поколениям. Он влияет на нашу самоидентификацию, мысли, чувства и поведение. Чем опасна коллективная травма и можно ли от нее избавиться?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что такое коллективная травма украинцев

Коллективная травма — это психологическая рана целого народа, который столкнулся с болезненным опытом. Она может передаваться из поколения в поколение и напрямую влияет на жизнь людей. Одним из самых ярких примеров коллективной травмы в украинской истории является Голодомор. До сих пор многие люди на подсознании имеют привычку запасаться продуктами. Глубинный страх голода заставляет заботиться о том, чтобы не остаться без еды. Большинство из людей делает это бессознательно.

Що таке колективна травма українців
Девушка с флагом Украины. Фото: Freepik

И таких примеров в украинской истории, к сожалению, немало. Например, Чернобыльская катастрофа, Вторая мировая война, депортации, уничтожение и раскулачивание. В частности, именно поэтому многие украинцы до сих пор боятся быть богатыми. У людей осталась установка о том, что бедным быть хоть и плохо, зато безопасно.

Еще больше усилила коллективную травму украинцев нынешняя война. Мы уже потеряли и до сих пор теряем тех, кого любим. Живем в постоянной тревоге и стрессе. Непрерывные обстрелы и тяжелая ситуация на фронте подкосила многих, даже тех, кто живет в относительной безопасности. Мы все ранены этой войной, но возможно ли залечить эти раны?

Можно ли избавиться от коллективной травмы

Коллективную травму можно не просто вылечить, а превратить в источник силы. Все зависит от единения, понимания и поддержки друг друга. Первый и основной шаг к выздоровлению — сохранение памяти. О преступлениях, которые сотнями лет совершали с нами, нельзя забывать, иначе это снова повторится. Следующий этап — познание собственной идентичности и ее сохранение. Это поможет отбросить в стороны комплексы, например, неполноценности.

Що таке колективна травма українців
Украинка. Фото: Freepik

Не менее важна и системная поддержка украинцев на государственном уровне. В частности, доступ к качественной психологической помощи, социальная защита и поддержка. Только совместными усилиями травматический опыт удастся превратить в ресурс для укрепления нации.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы ни за что не стоит говорить жене военного.

Также мы рассказывали о том, как можно быстро восстановиться после обстрелов.

украинцы психология війна психологическое состояние травма
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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