Украинцы поразили европейцев имиджем — что удивило больше всего

Женщина и девочка на фоне флага Украины. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны имидж украинцев за рубежом изменился в лучшую сторону. Миллионы переселенцев, которые были вынуждены покинуть родную страну, показали Европе, каким на самом деле является наш народ. Одна вещь поразила иностранцев больше всего.

Об этом рассказала демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью РБК-Україна.

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Чем больше всего украинцы удивили европейцев

По словам Либановой, до полномасштабного вторжения в Европу из Украины уезжали в основном заробитчане. Однако уже в 2022 году в соседние страны выехало много женщин с детьми. Примерно 70% украинок, которые переехали в Европу, имеют высшее образование.

"По крайней мере, в тот самый страшный период весны 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования. В целом до 90% беглецов от войны — это горожане. Крестьяне за границу не ехали. С теми, кто выехал, мы теряем образовательный потенциал", — рассказала демограф.

Девушка держит в руках флаг Украины. Фото: Freepik

Либанова объяснила, что европейцев очень удивил уровень образования украинцев. Следовательно, они полностью изменили свое представление о нашем народе.

"Украинцев увидели как образованных людей, способных учиться. И к этому имиджу очень добавили наши защитники. Мало кто думал, что наши военные так быстро будут осваивать западное оружие", — пояснила Либанова.

Она также добавила, что в Украину после завершения войны может вернуться минимум половина тех, кто выехал за границу. Ключевым в этом станет патриотизм людей и любовь к Родине.

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