Українці вразили європейців іміджем — що здивувало найбільше

Жінка та дівчинка на фоні прапора України. Фото: Freepik

Після початку повномасштабної війни імідж українців за кордоном змінився у кращий бік. Мільйони переселенців, які були змушені покинути рідну країну, показали Європі, яким насправді є наш народ. Одна річ вразила іноземців найбільше.

Про це розповіла демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Лібанової, до повномасштабного вторгнення в Європу з України їхали здебільшого заробітчани. Однак вже у 2022 році в сусідні країни виїхало багато жінок з дітьми. Приблизно 70% українок, які переїхали в Європу, мають вищу освіту.

"Принаймні, у той найстрашніший період весни 2022-го виїздили переважно киянки і харків'янки, жінки з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни — це містяни. Селяни за кордон не їхали. З тими, хто виїхав, ми втрачаємо освітній потенціал", — розповіла демограф.

Дівчина тримає в руках прапор України. Фото: Freepik

Лібанова пояснила, що європейців дуже здивував рівень освіти українців. Відтак, вони повністю змінили своє уявлення про наш народ.

"Українців побачили як освічених людей, здатних навчатися. І до цього іміджу дуже додали наші захисники. Мало хто думав, що наші військові так швидко опановуватимуть західну зброю", — пояснила Лібанова.

Вона також додала, що в Україну після завершення війни може повернутись мінімум половина тих, хто виїхав за кордон. Ключовим у цьому стане патріотизм людей та любов до Батьківщини.

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