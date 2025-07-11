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Главная Психология Даже после отпуска — почему большинство людей постоянно уставшие

Даже после отпуска — почему большинство людей постоянно уставшие

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 17:50
Большинство людей испытывают хроническую усталость — почему даже отпуск не помогает
Уставшая женщина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Причины хронической истощенности

Многие люди чувствуют постоянную усталость — утром просыпаются уже истощенными и ничего не могут делать. Не помогает даже долгий отпуск. На это может быть несколько неочевидных причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Причины хронической истощенности

Слишком много сахара в рационе

Многие люди употребляют слишком много сахара. Из-за этого может быть набор веса, обострение заболеваний и ощущение истощения. Стоит добавить в рацион больше белков, это поможет стабилизировать уровень сахара. Ешьте больше овощей и мяса и меньше жареных продуктов или сладостей.

Хроническое недосыпание

Чтобы иметь энергию, важно хорошо высыпаться. При этом, важно не только количество сна, но и качество. Взрослым людям нужно спать около 7-8 часов в сутки. Настройте свой режим сна и ложитесь в одно и то же время, чтобы отдыхать качественно.

Причини хронічної виснаженості
Женщина спит. Фото: Pexels

Дефицит питательных веществ

К постоянному чувству усталости может привести недостаток витаминов и питательных веществ. Чаще всего с истощенностью связан дефицит таких питательных веществ:

  • железо;
  • рибофлавин (витамин B2);
  • ниацин (витамин B3);
  • пантотеновая кислота (витамин В5);
  • пиридоксин (витамин B6);
  • фолат (витамин B9);
  • витамин B12;
  • витамин D;
  • витамин С;
  • магний.

Проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы, чтобы знать, чего именно вам не хватает. Уровень усталости уменьшится, когда уровень питательных веществ нормализуется.

Причини хронічної виснаженості
Уставшая девушка. Фото: Pexels

Стресс

Стресс влияет не только на психологическое, но и на физическое состояние. Человек может испытывать головные боли, расстройство желудка, обострение болезней и, конечно же, усталость. Обратитесь к психологу или психотерапевту, чтобы побороть стресс.

Неправильный отдых

Даже самый длинный отпуск не поможет вам восстановиться, если вы подобрали для себя неправильный вариант отдыха. Учитывайте собственные пожелания и пролежите все время на диване, если вам это действительно нужно. Или же занимайтесь постоянными активностями, если вам это нравится. К тому же важно подобрать оптимальное время для отпуска — кому-то будет много недели отдыха, а кто-то может восстановиться не менее, чем за 14 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро переключить мозг на позитив.

Также мы рассказывали о том, какие привычки мешают многим жить на полную.

психология отпуск советы организм усталость
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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